В Украине стало больше безработных

В Украине вырос уровень безработицы. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики на 1 января 2018 года. Так, по итогам декабря 2017 года Госстат насчитал 354,4 тысячи официально безработных украинцев. Это на 45 тысяч больше, чем было зафиксировано в ноябре-2017,
При этом количество безработных по сравнению с январем 2017 года сократилось – за декабрь-2016 Госстат насчитал 429 тысяч человек. На одну вакансию в декабре 2017 года претендовали семь человек.
Правда, как ранее отмечал министр социальной политики Андрей Рева, безработных в Украине около 2 млн человек, просто только 350 тысяч из них состоят на учете в службе занятости.
Глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский ранее рассказал “Сегодня”, что вскоре незанятых граждан в Украине станет меньше, а уровень безработицы упадет. По словам Забловского, это произойдет из-за оживления экономической активности в торговле и строительстве на фоне значительной трудовой миграции из страны.
В то же время, руководитель аналитдепартамента ГК ForexClub Николай Ивченко подчеркивает, что в первом квартале безработица, как правило, растет и начинает сокращаться ближе к лету. Поэтому, несмотря на позитивные тенденции по снижению безработицы в 2017 году, в первом квартале украинцев может ждать ее пик, после чего она продолжит снижаться на протяжении всего 2018 года, считает аналитик.
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