Когда украинцам можно не платить налог на недвижимость: в ГФС объяснили

Главгосревизор-инспектор отдела администрирования налога на имущество физлиц департамента доходов и сборов с физлиц ГФС Петр Ковалевский заявил, что объектом обложения налогом на недвижимость есть объект жилой и нежилой недвижимости, в том числе его доля, согласно пп. 266.2.1, п. 266.2 ст. 266 Налогового кодекса.

Он отметил, что базой налогообложения является общая площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, в том числе его частей, согласно пп.266.3.1, п. 266.3 ст. 266 Налогового кодекса.

Также, база налогообложения объектов жилой и нежилой недвижимости, в том числе их долей, находящихся в собственности физлиц, исчисляется органом контроля на основании данных Госреестра вещных прав на недвижимое имущество и/или на основании оригиналов документов налогоплательщика, в том числе документов на право собственности, согласно пп.266.3.2, п.266.3 ст.266 Налогового кодекса, пишет Etcetera.

Как пояснил Петр Ковалевский, в вышеприведенной статье Налогового кодекса не определено, что объекты незавершенного строительства относятся к объектам налогообложения налогом на недвижимость. То есть, недостроенный жилдом не облагается налогом как объект незавершенного строительства.