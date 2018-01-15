Vodafone продолжит взимать абонплату с жителей оккупированных территорий

Компания «Vodafone» – единственный оператор мобильной связи, который предоставлял услуги на временно неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей. Представители компании заявили, что с абонентов будет списываться плата даже при отсутствии качественных услуг. Об этом заявляют в онлай-чате Vodafone.

Компания продолжает взимать абонплату согласно тарифному плану, на который были переведены все жители временно неподконтрольной Украине территории. С 11 января оператор не оказывает услуги в ОРДЛО по неизвестным причинам, но и за этот период также будет взиматься абонентская плата.

Вопрос о восстановлении связи с неподконтрольной территории со всей Украиной остается открытым. Точной информации о характере повреждений и о ходе восстановительных работ до сих пор нет. Также сотрудники оператора говорят о том, что до сих пор нет точных данных о месте повреждения оптико-волоконного кабеля.