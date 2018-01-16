Украина в 2017 г. сократила производство молока - Госстат

Производство молока в Украине в 2017 году (без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, части зоны проведения АТО) сократилось на 0,5% по сравнению с 2016 годом – до 10,329 млн тонн.
По данным Государственной службы статистики, мяса (в живом весе) в стране было произведено 3,259 млн тонн – на 0,4% меньше, чем в 2016 году.
Производство яиц выросло на 3,2% – до 15,578 млрд шт.
Как сообщалось со ссылкой на статданные, производство молока в Украине в 2016 году сократилось на 2,2% по сравнению с 2015 годом – до 10,382 млн тонн, яиц – на 10% – до 15,1 млрд шт. В 2016 году мяса (в живом весе) в стране было произведено 2,324 млн тонн – на 0,04% больше, чем в 2015 году.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Всех торговцев обяжут установить POS-терминалыВчера, 20:00 - 3407 39
Гривна пережила три девальвации — ПинзеникВчера, 21:15 - 3218 33
Нардепы Украины инициируют в 300 раз больше законопроектов, чем парламентарии Норвегии и Швейцарии4 ч. назад - 405 15
GM показала робомобиль без руля и педалей (видео)Вчера, 15:10 - 943 13
Украина исчерпала квоты на поставки пшеницы и кукурузы в ЕС за 5 днейВчера, 21:45 - 972 8
Мошенники снимают еврономера по всему КиевуВчера, 13:45 - 4393 4
Всех торговцев обяжут установить POS-терминалыВчера, 20:00 - 3407 39
Гривна пережила три девальвации — ПинзеникВчера, 21:15 - 3218 33
Когда закончится "давление" на гривну - прогноз экспертовВчера, 16:00 - 3183
Что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 12:00 - 2844 1
Мэр Киева представил новые трамваи PESA12.01.2018, 16:10 - 2962 2
Немцы смогут оплатить проезд кроссовками11.01.2018, 15:10 - 2098 2
В Китае построили самый длинный морской мост в мире (фото)09.01.2018, 15:10 - 5435 10
Американские ученые создали средство для подавления ВИЧ05.01.2018, 15:10 - 3094
NASA создает робота-стрекозу для покорения Титана04.01.2018, 15:10 - 1938 2
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
ВТБ БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
ЄС закликав Україну невідкладно запустити реформу...Обговорення статей
Горячие новости по драгоценным металламРинок банківських металів