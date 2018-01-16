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Украина в 2017 г. сократила производство молока - Госстат

Украина в 2017 г. сократила производство молока - Госстат

Производство молока в Украине в 2017 году (без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, части зоны проведения АТО) сократилось на 0,5% по сравнению с 2016 годом – до 10,329 млн тонн.

По данным Государственной службы статистики, мяса (в живом весе) в стране было произведено 3,259 млн тонн – на 0,4% меньше, чем в 2016 году.

Производство яиц выросло на 3,2% – до 15,578 млрд шт.

Как сообщалось со ссылкой на статданные, производство молока в Украине в 2016 году сократилось на 2,2% по сравнению с 2015 годом – до 10,382 млн тонн, яиц – на 10% – до 15,1 млрд шт. В 2016 году мяса (в живом весе) в стране было произведено 2,324 млн тонн – на 0,04% больше, чем в 2015 году.

По материалам Finance.UA
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