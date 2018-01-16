Nissan впервые показал свой новый кроссовер (видео)

Компания Nissan показала первую фотографию-тизер своего нового кроссовера. Его концепт представят официально в ближайшее время на открывшемся Детройтском автосалоне.

Мы пока не знаем, как называется этот концепт. Японцы почему-то держат даже эту информацию в строгом секрете.

Судя по тизеру, это будет среднеразмерный или компактный кроссовер с очень современным, даже, наверное, футуристическим дизайном кузова. Обратите внимание на большие агрессивные боковые юбки, большие легкосплавные колесные диски, оригинального дизайна передние фары и спойлер на задней двери.

На крыше мы заметили черного цвета элемент. Можно, конечно, подумать, что это багажник, как у некоторых других кроссоверов. Однако, лично мы считаем, что перед нами часть системы автономного вождения. Почему? Потому, что Nissan ранее говорил о технологии «интеллектуальной мобильности» для своих новых моделей. Видимо, это её элементы располагаются на крыше. Правы мы или нет – узнаем совсем скоро.

Салон выполнен в минималистическом стиле. Вместо традиционной приборной панели – широкоэкранный дисплей. На дисплее показывается автомобиль с двух сторон. Значит, вместо традиционных зеркал заднего вида используются камеры.

