Убытки от оккупации Донбасса Россией оценены в $50 млрд

Убытки для Украины, которые были спровоцированы оккупацией Россией отдельных районов Донецкой и Луганской областей («днр»/«лнр»), составляют более 50 миллиардов долларов, — заявила сегодня на заседании согласительного совета Верховной Рады нардеп из фракции БПП, представитель Президента в парламента Ирина Луценко.

«На сегодняшний день уже убытки, которые просчитываются от оккупации Донбасса, достигают более $50 млрд. И мы не говорим о тех расходах, которые понесет Украина, когда вернет эти территории и придется вкладывать инвестиционные средства в восстановление», — сказала парламентарий.

По ее словам, Президент Украины Петр Порошенко настаивает на принятии Радой законопроекта о деоккупации Донбасса в ближайшее время. При этом нардеп подчеркнула, что после работы над проектом решения комитетами и депутатскими фракциями законопроект должен быть максимально быть приближен к президентской редакции.