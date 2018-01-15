Убытки от оккупации Донбасса Россией оценены в $50 млрд

Убытки для Украины, которые были спровоцированы оккупацией Россией отдельных районов Донецкой и Луганской областей («днр»/«лнр»), составляют более 50 миллиардов долларов, — заявила сегодня на заседании согласительного совета Верховной Рады нардеп из фракции БПП, представитель Президента в парламента Ирина Луценко.
«На сегодняшний день уже убытки, которые просчитываются от оккупации Донбасса, достигают более $50 млрд. И мы не говорим о тех расходах, которые понесет Украина, когда вернет эти территории и придется вкладывать инвестиционные средства в восстановление», — сказала парламентарий.
По ее словам, Президент Украины Петр Порошенко настаивает на принятии Радой законопроекта о деоккупации Донбасса в ближайшее время. При этом нардеп подчеркнула, что после работы над проектом решения комитетами и депутатскими фракциями законопроект должен быть максимально быть приближен к президентской редакции.
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