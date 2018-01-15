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Львов хочет выпустить облигации на 440 млн грн

Львов хочет выпустить облигации на 440 млн грн

Львов планирует в 2018 году выпустить два транша облигации на общую сумму 440 млн грн.

“Прямой долг Львова в 2018 году может вырасти на 440 млн грн, если планируемый выпуск облигаций на 440 млн грн окажется успешным (в течение года будет выпущено два транша)”, – сообщили в Fitch Ratings.

По данным агентства привлеченные средства, вместе с накопленными на счетах Львова 55 млн грн, муниципалитет намерен инвестировать в развитие.

“Главным приоритетом городских властей является поддержка динамичного роста города за счет развития инновационной местной экономики. Это включает привлечение инвестиций в сектора, обеспечивающие высокую добавленную стоимость, в том числе IT-сектор, организацию форумов, конференций и других мероприятий, а также туризм”, – отметили в Fitch.

В случае выпуска облигаций, прямой долг Львова останется низким – в пределах 4,7% текущих доходов бюджета (в 2014-2017 гг. – 0,1%), добавили в рейтинговом агентстве.

По материалам Финансовый клуб
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