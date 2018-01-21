Китай станет крупнейшим инвестором в "зеленую" энергетику

Китай движется к мировому лидерству в сфере возобновляемой энергетики, хотя является крупнейшим в мире источником выбросов парниковых газов и до сих пор инвестирует в уголь.
Об этом пишет The Guardian.
Однако, в последние годы Китай стал крупнейшим инвестором в свою “зеленую” энергетику.
Согласно докладу Института энергетической экономики и финансового анализа, сейчас страна находится на пути к тому, чтобы стать ведущим международным инвестором в ВИЭ.
“По мере того, как глобальный переход на возобновляемые источники энергии набирает обороты, а технологии аккумуляторов и электромобилей совершенствуются, Китай ставит для себя задачу доминировать в этих секторах в глобальном масштабе, в ближайшие десятилетия”, – говорится в отчете.
IEEFA определил рекордные расходы Китая – более 44 млрд долларов на международные проекты, связанные с возобновляемой энергетикой.
Сейчас действует китайский проект “Один пояс, один путь”, стимулирующий инвестиции в инфраструктуру вдоль древних торговых путей и ведущий к опережающему росту страны.
В частности из Китая экспортировали солнечных панелей и оборудования на 8 млрд долларов, тем самым опередив США и Германию по экспорту экологически чистых товаров и услуг.
В то же время американцы вышли из Парижского климатического соглашения и восстановили свою поддержку угольной промышленности.
В рамках своих Парижских обязательств, Китай обязался преодолеть пик выбросов до 2030 года, в это же время он прилагает максимум усилий для скорейшего выполнения обязательств.
Это также увеличило бы его долю ВИЭ и ядерной энергетики до 20%.
В докладе говорится, что в августе 2017 года, в результате слияния крупнейшей китайской угольной компании “Shenhua Group Corp” с одной фирмой из “большой пятерки” электроэнергетики, “China Guodian Corp”, была образована China Energy Investment Corp – крупнейшая в мире энергетическая компания, и рост Shenhua больше не зависит от добычи угля.
Также отмечается, что Китай “более полно, чем другие экономики” обеспечен поставками сырья, такого как литий, никель и кобальт, что позволяет ему доминировать в производстве аккумуляторов и электромобилей.
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