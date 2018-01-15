Президент Туркменистана запретил автомобили всех цветов, кроме белого

В Туркменистане начали задерживать автомобили всех цветов, кроме белого.
Президент Гурбангулы Бердымухамедов от 2 января запретил эксплуатацию автомобилей темных цветов.
Сотрудники ДПС без объяснений начали отгонять на штрафплощадку небелые автомобили.
Водителям предписывают перекрасить машины. Перед возвращением транспорта требуют расписку об этом.
Услуги по перекраска автомобилей в стране выросли в цене в два раза — с $ 500 до $ 1 тыс.
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