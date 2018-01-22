Топ-5 самых дешевых электромобилей, о которых мало кто знает

Экспертами автомобильного рынка составлен список электрокаров, которые являются бюджетными, а еще о них не так хорошо известно.
Этот список возглавляет индийская модель Mahindra e-20. Приобрести базовую комплектацию данного автомобиля можно по цене 2700 долларов. Максимальная скорость передвижения у Mahindra e-20 составляет 80 км/час, один заряд батареи позволит проехать 100 километров пути.
Второе место рейтинга досталось китайскому электромобилю E-Car GD04B, производители которого сейчас предпринимают попытки выхода на международный рынок. Мощность силовой установки небольшая — всего 6,5 лошадиных силы и на одной зарядке электрокар способен проехать 150 километров. А попросят за автомобиль около 7 тыс. «зеленых».
На третьем месте расположился электрический трансформер e-Trike с ценником в 10 тыс. 400 долларов. Запас хода у электрокара составляет 140 километров, а передвигаться он может со скоростью в 90 километров в час.
На четвертом месте расположился электрический автомобиль Renault Twizy. Правда, по мнению продавцов, это ситикар, хотя большинство считают его электроскутером. Он обойдется 14 тыс. 100 долларов.
Замыкает пятерку электромобиль EcoTruck, цена которого составляет 17 000 долларов. Автомашина имеет небольшой запас хода — всего 65 километров и перемещается со скоростью максимум 50 км/час. Приобрести такой электромобиль можно исключительно в США.
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