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Киевэнерго задумалась о строительстве двух электроподстанций

Киевэнерго задумалась о строительстве двух электроподстанций

Энергокомпания Киевэнерго хочет построить две электрические подстанции Аркада и Славутич общей проектной мощностью 252 МВА до 2020 года.

Об этом компания сообщила на своей Facebook-странице.

В компании заявили, что строительство этих подстанций предусмотрено утвержденной национальной энергетической компанией Укрэнерго схемой развития электрических сетей 35-110 кВт и выше в течение 2017-2031 лет.

Также отмечается, что строительство подстанции Аркада 110 кВ в микрорайоне Осокорки (Киев) было начато в 2017 году и до конца 2018 года планируется ее ввод в эксплуатацию, а подстанцию Славутич Киевэнерго начнет строить в 2019 году.

Отмечается, что ежегодно спрос на электроэнергию в Киеве растет в среднем на 4-5%.

По материалам НВ
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