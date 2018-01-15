Мошенники снимают еврономера по всему Киеву

Владельцев автомобилей с иностранной регистрацией поджидает очередная неприятность: мошенники, которые и раньше промышляли кражей номерных автомобильных знаков, теперь сосредоточили внимание на них. Но если номер украинской регистрации восстановить не составляет труда, то знаки стран ЕС никто в Украине не выдаст, чем и пользуются жаждущие наживы.

Начальник Центра общественных связей главка МВД Киевской области Николай Жукович рассказал, что случаи кражи автомобильных знаков нередки как с автомобилей с украинской регистрацией, так и на иностранных номерах, но чтобы за преступной схемой стояли именно заключенные, он в своей практике не сталкивался.

«Схема кражи автомобильных номеров такова: снимают номерной знак, а для владельца оставляют записку с требованием перевести указанную сумму. В противном случае номер не вернется к хозяину. Уголовное производство по таким делам открывается по факту «Кража», а если будет доказано, что целью злоумышленников было получение средств, то дело переквалифицируется в «Мошенничество». В Киевской области есть случаи, когда мы устанавливали личности правонарушителей и дело доходило до суда», — сообщил Николай Жукович.

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Активист общественной организации «ЗАВТРА», которая объединяет владельцев транзитных авто, Павел Билецкий добавляет, что на Западе также прошла волна краж номерных знаков.

«На Закарпатье, во Львовской области крали словацкие и польские автомобильные номера, затем требовали у владельца 2000 грн за возврат. И теперь уже владельцы крепко-накрепко прикручивают знаки, чтобы никто снять не мог. В случае пропажи номера, конечно, нужно обращаться в Нацполицию, так как у них есть база правонарушителей, потенциально способных на подобные действия. Перечислять ли деньги, это очень спорный вопрос. Некоторые соглашались на условия мошенников и обменивали деньги на номера, но есть и такие, кто переводил средства, а автомобильные знаки ему никто не возвращал», — сообщил Павел Билецкий.