Евро-5 и «еврономера»: что предлагают депутаты

Украина ввела стандарт Евро-5 в 2016-м, так как повышение экологических требований – одно из условий Соглашения об ассоциации с ЕС. Депутаты запретили импортировать в страну новые и поддержанные автомобили, которые не отвечают экологическим требованиям.
Отметим, что в европейских экологических стандартах нет ничего плохого: их цель – уменьшить количество выбросов от автомобилей. Однако парламентарии так и не решили вопрос ввоза в Украину автомобилей в качестве гуманитарной помощи, а проблема с транзитниками только обострилась.
Так, введения Евро-5 сделало невозможным растаможить в Украине автомобили, выпущенные до 2010 года. Это вызвало недовольство у части «пересичников», которые купили автомобиль за границей и собирались узаконить его позже.
В европейских странах чем старее автомобиль, тем дороже он обходится его владельцу. Чем больше машина выбрасывает вредных веществ – тем больше транспортный налог и тем дороже может быть страховка.
В Украине нет таких правил. Транспортный налог в свое время заменили специальным акцизным сбором, добавляемым в стоимость каждого литра топлива. Поэтому для тех, у кого автомобиль уже есть, вне зависимости от того, соответствует ли он Евро-5 или нет, расходы на его содержание не изменяются.
Последнее из предложений депутатов – разрешить украинцам первую регистрацию автомобилей, которые отвечают стандартам Евро-3 и Евро-4, на 10 лет. Законопроект №7457 депутаты зарегистрировали под Новый год.
Также в Раде лежит законопроект №5561, который предлагает вместо экологических стандартов ввести обязательный техосмотр при ввозе б/у автомобилей.
Авторы законопроекта 5470-д также предлагают убрать из требований к ввозу автомобилей предъявление сертификата о соответствии экологическим нормам. На соответствие этим нормам машину будут проверять при регистрации в сервисном центре МВД.
А законопроект №4391 предлагает не применять требование Евро-5 к автомобилям, которые ввозятся как гуманитарная помощь согласно закону «Про гуманитарную помощь». В объяснительной записке к законопроекту депутаты отмечают, что ряд стран готовы передать Украине совершенно бесплатно автомобили «скорой помощи», легковые авто специального назначения для МВД и другие виды транспорта. Но украинские законы это запрещают.
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