От биткоина откололся World Bitcoin

12 января на блоке 503 888 состоялся новый хардфорк криптовалюты биткоин, в результате которого появилась криптовалюта World Bitcoin (WBTC).

Об этом сообщает Insider.Pro.

Отмечается, что цель проекта — строительство “глобальной прикладной инфраструктуры”.

Общее ко­ли­че­ство WBTC со­ста­вит 2,121 млрд. Из них 21 млн оста­нут­ся под кон­тро­лем ор­га­ни­за­ции WBTC Foundation, ко­то­рая будет ис­поль­зо­вать их для мар­ке­тин­га, со­зда­ния гло­баль­ной эко­си­сте­мы и раз­ра­бот­ки новых функ­ций. Дер­жа­те­ли бит­ко­и­на могут по­лу­чить WBTC в со­от­но­ше­нии 1 BTC:100 WBTC.

Кроме того, в сети Bitcoin Cash со­сто­ял­ся хард­форк Bitcoin Candy. Дер­жа­те­ли BCH могут по­лу­чить CDY в со­от­но­ше­нии 1 BCH:1000 CDY. По словам создателей, про­ект дол­жен за­щи­тить крип­то­ва­лю­ту от ги­по­те­ти­че­ской угро­зы кван­то­вых вы­чис­ле­ний.