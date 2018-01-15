От биткоина откололся World Bitcoin

12 января на блоке 503 888 состоялся новый хардфорк криптовалюты биткоин, в результате которого появилась криптовалюта World Bitcoin (WBTC).
Об этом сообщает Insider.Pro.
Отмечается, что цель проекта — строительство “глобальной прикладной инфраструктуры”.
Общее количество WBTC составит 2,121 млрд. Из них 21 млн останутся под контролем организации WBTC Foundation, которая будет использовать их для маркетинга, создания глобальной экосистемы и разработки новых функций. Держатели биткоина могут получить WBTC в соотношении 1 BTC:100 WBTC.
Кроме того, в сети Bitcoin Cash состоялся хардфорк Bitcoin Candy. Держатели BCH могут получить CDY в соотношении 1 BCH:1000 CDY. По словам создателей, проект должен защитить криптовалюту от гипотетической угрозы квантовых вычислений.
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