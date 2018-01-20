Oreo занимает менее процента рынка Android

Самой распространённой редакцией Android в настоящее время остаётся Marshmallow 6.0, которая занимает 28,6 % рынка, сообщает «3Dnews».

Для сравнения: в декабре данный показатель равнялся 29,7 %.

На второе место вырвались операционные системы Nougat (редакции 7.0 и 7.1), суммарная доля которых теперь равна 26,3 %. Месяцем ранее эти платформы сообща удерживали 23,3 %.

Операционные системы Lollipop (5.0 и 5.1) опустились со второй на третью позицию: сейчас они удерживают 25,1 % рынка Android против 26,3 % в декабре.

Ещё 12,8 % приходится на операционную систему KitKat 4.4. Платформы Jelly Bean (версии 4.1.x, 4.2.x и 4.3) занимают суммарно 5,6 % глобального рынка Android.

Новейшая операционная система Oreo (редакции 8.0 и 8.1) пока не может взять рубеж даже в 1 %: доля этой платформы составляет только 0,7 %.

Системы Ice Cream Sandwich (4.0.3–4.0.4) удерживают 0,5 % отрасли. Далее идут платформы семейства Gingerbread (2.3.3–2.3.7) с результатом в 0,4 %.