В Киеве подорожал проезд в некоторых маршрутках

В Киеве часть перевозчиков подняли цену на 1-2 гривны за проезд в маршрутках. С 15 января ожидается новая волна подорожания.

Об этом изданию “Слово і Діло” сообщили сами перевозчики, объяснив это подорожанием топлива.

Уже подорожал проезд с 5 до 6 грн в частных маршрутных микроавтобусах №201 (метро Шулявская – Южная и Никольская Борщаговка) и №249 (метро Левобережная – Русановка – Березняки – железнодорожная станция Левый берег).

До 7 грн подорожала 455-я (Виноградарь – Севастопольская площадь).

С января с 6 до 7 грн подорожает 569-я маршрутка (метро Лукьяновская – Отрадный).