Данилюк объяснил, что мешает Украине получить транш МВФ

Чтобы получить очередной транш Международного валютного фонда (МВФ), Украине следует провести еще ряд реформ, поэтому Киев пока не получил деньги. Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк,
“То, что надо было сделать для получения следующего транша – это достаточно непростые реформы. Именно поэтому и есть определенная задержка во времени. Например, создание Антикоррупционного суда – это действительно одно из самых сложных изменений, и оно должно состояться правильно”, – сказал Данилюк в эфире “Голоса Америки”.
Также Данилюк отметил, что от другого необходимого закона – о приватизации – зависит, насколько прозрачным будет процесс продажи государственных активов в Украине.
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“Лучше в немного большее время уложиться, чтобы это был качественный законопроект, чтобы на его базе происходила приватизация, чем сейчас спешить с принятием соответствующих законопроектов, чтобы потом не было доверия к этому процессу”, – считает Данилюк, однако призывает не затягивать с принятием этих законопроектов.
“Реформы сейчас на стадии, когда их надо принимать быстро. И это откроет наш путь к следующему траншу”, – подчеркнул Данилюк.
По его словам, вопрос при этом состоит не столько в транше МВФ, сколько в доверии к реформам в Украине. А на МВФ ориентируются другие партнеры Украины, в том числе Евросоюз и Всемирный банк. Кроме того, Украина после получения нового транша МВФ намерена выйти на мировые рынки капитала.
“Инвесторы обращают внимание на наше сотрудничество с МВФ. То есть, если у нас есть определенное торможение процесса, это, конечно, не является хорошим. Поэтому мы, в принципе, рассчитываем на выход на рынки [капитала] после получения следующего транша”, – сказал Данилюк.
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