В 2018 году Украина должна выплатить 51 миллиард долларов внешних долгов

Эту цифру озвучил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, выступая на пресс-конференции в Киеве. Он отметил, что за 10 месяцев 2017 года внешний долг страны увеличился на 3,8 миллиарда долларов.

«Уместно напомнить, что внешняя задолженность коммерческого сектора, которая просрочена, за два последних года увеличилась на 20,7 миллиарда долларов. Это означает, что огромное количество наших коммерческих банков, промышленных предприятий не только не в состоянии выплачивать долги, но и просрочили их на 20 миллиардов. Это создает потенциальный огромный спрос на валюту, что приводило и будет приводить в дальнейшем к крупным корпоративным дефолтам в украинской экономике», — сказал Суслов.

По словам экономиста, объем краткосрочного долга, который нужно выплатить до конца III квартала следующего года, остается на уровне 51 миллиарда долларов. Также он предупредил о неизбежной девальвации гривны.

«Их вообще невозможно выплатить, у нас нет никаких резервов. Понятно, что у этой суммы есть долги ФПГ своим офшорам, есть и другие долги, но все равно те данные, которые я привел раньше, показывают, что проблема с долгами становится катастрофической. И в этом плане девальвация гривны неизбежна, она уже началась и будет продолжаться. Ссылки на то, что это сезонная девальвация, выглядят совершенно наивно. Сезонно осенью листья падали с деревьев. Но сказать, что сезонно так начали нарастать долги — нет, это результат всей предшествующей политики», — подытожил Суслов.