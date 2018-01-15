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У украинца с ножом пытались "выбить" 15 биткоинов

У украинца с ножом пытались "выбить" 15 биткоинов

В судебном реестре появилось дело с ходатайством следователей о временном доступе к вещам и документам лиц, напавших на веб-дизайнера с целью завладеть 15 биткоинами, которые находились в его электронном кошельке.

Об этом сообщает Opendatabot, платформа для работы с открытыми данными.

Как отмечается, 28 декабря следователь подал ходатайство в Харьковский суд о временном доступе к вещам и документам лиц, ограбивших гражданина на 15 биткоинов.

В судебном решении указывается, что потерпевший был веб-дизайнером и получал зарплату в криптовалюте.

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20 декабря двое неизвестных проникли в его квартиру и, угрожая пострадавшему ножом, требовали, чтобы он перевел на их электронный кошелек биткоины.

“После этого двое преступников связывались с потерпевшим по телефону и утверждали, что биткоины им не поступили, и угрожали расправой. На основании этого суд удовлетворил требование следствия получить доступ к вещам подозреваемых. Следствие продолжается”, – говорится в сообщении.

По материалам Економічна Правда
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