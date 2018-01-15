Без налогового кредита: ГФС нашла новый повод для отказа

После того, как с 1 января 2018 года была временно (на два месяца) отменена система блокировки налоговых накладных, в ГФС преподнесли плательщикам новый «подарок».

Согласно официальному сообщению от 5 января, налоговики отказываются признавать налоговый кредит по налоговым накладным, заблокированными до 1 декабря, но в отношении которых на эту дату еще не поданы пояснения/не начата процедура обжалования.

Воспользовавшись тем, что в Налоговом кодексе прямо не предусмотрено, что происходит с такими налоговыми накладными, Фискальная служба написала, что по ним документы вообще не могут быть поданы. Это значит, что суммы НДС по ним фактически теряются.

Как налоговики читают Кодекс

Несмотря на нормы о приостановке блокировки налоговых накладных и обязанности органов ГФС зарегистрировать заблокированные ранее документы, многие НН остались заблокированными после 2 января 2018 года, несмотря на то, что выполнены все требуемые законом условия.

Напомним, последние изменения в Налоговом кодексе (закон №2245 от 7 декабря 2017 года) предусматривают, что:

налоговые накладные, заблокированные до 1 декабря 2017 года, должны быть зарегистрированы не позднее 2 января 2018 года (кроме налоговых накладных, пояснения по которым или админжалобы/судебные иски по состоянию на 1 декабря 2017 года не были поданы);

налоговые накладные, заблокированные после 1 декабря 2017 года и до 1 января 2018 года, по которым подаются пояснения/копии документов, регистрируются в общем порядке, действовавшем до внесения в НК данных изменений.

Налоговики пишут, что пояснения и копии документов к накладным и расчетам корректировки, регистрация которых была остановлена до 1 декабря, плательщиками не подаются. Поэтому плательщики НДС, которые пытались в январе 2018 года подать документы для разблокирования НН/РК, уже получили отказ.

При этом, фактически в такую же ситуацию попали налоговые накладные, по которым была начата процедура обжалования с подачей жалоб/исков, но которые канцелярия в ГФС так и не успела обработать.

Как сообщила партнер Crowe Horwath AC Ukraine Ольга Богданова, очень много налоговых накладных и корректировок было заблокировано именно в последние дни ноября (после изменений критериев рисковости 17 ноября 2017 года).

«Совершенно очевидно, утверждаю как практик, что собрать и подать документы для разблокировки — дело не быстрое!», — отметила она.

По словам вице-президента УСПП по вопросам налоговой политики Юлии Дроговоз, до сих пор пункт 201.16 НК включал ряд подпунктов по порядку блокировки налоговых накладных. В новой редакции эти подпункты убрали, написав, что порядок блокировки разработает Кабмин. При этом из Налогового кодекса не вычеркнули ссылки на уже не существующие подпункты в п. 201.16.

«В переходных положениях прописали, что делать с заблокированными НН до и после 1 декабря 2017 года. Но не указали, как быть с теми, кто не успел подать все документы», — отметила UBR.ua Дроговоз.

Новая редакция п.201.16 НК, которая теперь предусматривает, что регистрация НН/РК в ЕРНН может быть приостановлена в порядке и на основаниях, определенных Кабмином.

«Данная процедура пока фактически не действует, но должна заработать после появления порядка блокировки, который Кабмин должен разработать до 1 марта 2018 года», — уточнили юристы Crowe LF Ukraine.

Как утверждают эксперты, это теперь чуть ли не единственная возможность исправить ситуацию.

Вся надежда на Кабмин

Можно, конечно, подать жалобу в ГФС о бездеятельности их сотрудников. Или обратиться с иском в суд, чтобы разблокировать накладные, но уже не по ст. 201.16, а по факту бездеятельности налоговиков или препятствования ведению хоздеятельности предприятия.

Но, как утверждают эксперты, самый быстрый способ разрешить проблему — прописать процедуру разблокировки в новом постановлении КМУ.

«В готовящемся постановлении КМУ этот вопрос будет урегулирован. Там будет вписано право плательщика подать документы, как и прежде. Поэтому пока единственный совет, который можно дать бухгалтерам — подождать выхода этого постановления», — говорит Юлия Дроговоз.

После того, как оно будет принято и обнародовано, на внедрение дается еще 14 дней. Это значит, что если даже на этой неделе документ примут, то действовать он начнет только в начале февраля.

«Мы надеемся, что уже на этапе вынесения на Кабмин будут учтены все пожелания бизнеса и нынешние правки по решению проблемы регистрации НН, заблокированных до 1 декабря 2017 года, останутся неизменными. Конечно, плохо, что приходится совершенствовать систему такими точечными решениями, а не комплексом четко выписанных правил», — сказал UBR.ua руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

По его словам, сейчас проект правительственного постановления еще находится на доработке в ГФС, так как пока его нынешняя редакция не устраивает бизнес по ряду других вопросов, связанных с администрированием НДС и системой блокировки НН.

По словам Ольги Богдановой, было бы хорошо перенести в постановление «Об утверждении порядка определения оснований и механизмов остановки регистрации…» все прежние нормы п.201.16.

Пока предлагается вписать в документ право плательщиков, у которых регистрацию НН приостановили еще до 1 декабря, подать на рассмотрение комиссии письменные объяснения и/или копии документов в соответствии с подпунктом в) пункта 12 нового порядка блокировки.

Константин Симоненко