Украинцев готовят к новому подорожанию коммуналки

Несмотря на то, что с приходом холодов украинцы снова стали активно накапливать долги по предоставленным коммунальным услугам, поставщики не дают потребителям даже небольшой передышки и готовят новый тарифный скачок.

Тарифы не будут ограничивать

11 января Кабмин упразднил свое постановление от 26 апреля 2017 года о порядке расчета стоимости газоснабжения для бытовых потребителей. Судя по всему, говорят эксперты, на смену отмененному постановлению придет новая формула расчета тарифа для потребителей.

«Все идет к тому, что тарифы будут устанавливаться рынком. Пока сложно точно подсчитать, но тарифы, скорее всего, вырастут примерно на 5%», — отметил в беседе с UBR.ua сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Подорожает в скором времени и электроэнергия. Да и в целом инфляция толкает цены вверх на все энергоносители в Украине.

«Рост цен на газ для промышленности затронет население пока опосредованно — в первую очередь, за счет ускорения инфляции. Это первая ласточка, за которой последует череда решений об увеличении цен на газ», — подметил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Сдерживают рост тарифов разве что скорые выборы, говорят эксперты. Радует и то, что на эту зиму в украинских хранилищах запасли достаточные для прохождения отопительного сезона объемы газа и угля.

С другой стороны, до сих пор неясно, выдержит ли старая инфраструктура сильные морозы, которые нам обещают синоптики этой зимой. Ведь еще в самом начале отопительного сезона было довольно много порывов даже в Киеве. О регионах и вовсе говорить не приходится — там ситуация с трубами еще хуже.

Вписывают «левые» суммы

А тем временем размер задолженности украинцев уже перешагнул отметку в 30 млрд грн. И вряд ли ситуация кардинально улучшится.

«Если продолжать повышать тарифы, на что угодно — это приведет к росту задолженности, не говоря уже о социальном напряжении. Последние несколько лет, когда наблюдался стремительный рост тарифов, уровень платежей населения впервые опустился ниже 90% и составил всего 83%. Причем в прошлом году сильнее всего вырос долг за газоснабжение — почти вдвое. Это теперь наибольшая составляющая в долге», — рассказал директор Института города Александр Сергиенко.

Еще больше «утяжеляют» платежки энергопотери в изношенных сетях, из-за которых украинцам приходится доплачивать порой до 20-30% сверх использованного — потери из сетей, которые, к слову, не спешат ремонтировать, закладывают в платежки.

Некоторые крупные поставщики услуг даже открыто угрожают своим потребителям судами и арестом имущества, если те не погасят долги.

Чтобы как-то покрыть потери от массовых неплатежей, монополисты идут на хитрости. Например, вместо фактически потребленной суммы, добавляют к ней еще и «рекомендованный платеж», который, порой, выше реальной суммы к оплате в два раза.

Первыми от этого пострадают те, у кого личный кабинет в интернет-банкинге настроен на автоматическую оплату коммуналки каждый месяц. Если не снять галочку с этой функции, каждый месяц с карты будет списываться больше положенного, предупреждают эксперты.

Или же, как случилось с одной из жительниц столицы Анной, посчитают квитанции по несуществующим счетчикам. А за исправление досадной ошибки попросят доплатить.

«Киевводоканал уже который месяц присылает нам счета, в которых отражены аж четыре счетчика, тогда как у нас всего лишь два. Сначала мы позвонили и оставили заявку, чтобы кто-то пришел и зафиксировал этот факт. Но никто не пришел. Потом мы поехали к ним и оставили письменную заявку лично. Сегодня нам позвонили и спросили, согласны ли мы оплатить эту услугу за 180 грн. Простите, но за какую услугу мы должны платить? За то, что нам «нарисовали» два лишних счетчика, и считают по четырем, а мы хотим, чтобы все было честно?», — негодует пострадавшая.

За долги более 64 тыс. грн. (а есть и такие потребители), и вовсе могут забрать квартиру. Но на радикальные меры монополисты вряд ли пойдут, говорят эксперты. По крайней мере, пока не пройдут выборы.

«Госконтроль за образованием тарифов полностью упущен. А субсидии в 71 млрд грн. покрывать надо. Поэтому поставщики продолжат повышать тарифы, проверяя на прочность, в первую очередь, тех украинцев, у кого нет субсидий. Субсидии-то покрываются государством. Тем не менее, значительная часть населения уже не тянет такие платежки и не платит. Но судиться с потребителями вряд ли до выборов будут массово. Бунты — не в интересах власти», — отметил экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко.

Денис Вергун