Гривна поздравила украинцев с новым курсом

2018 год начался традиционно с девальвации: доллар стоит уже 28,53 грн, а евро установил исторический максимум – 34,63 грн/евро. Нацбанк видит причину ослабления курса в сезонных факторах, поэтому не переходит к активным интервенциям. Банкиры надеются на возвращение курса уже в феврале-марте, иначе нынешняя девальвация ощутимо скажется на инфляции.

С начала января доллар подорожал уже на 2% – до 28,53 грн/$, а на наличном рынке валюта подобралась почти до 29 грн. Исторический пик курса – 30,01 грн/$, который был зафиксирован в момент валютной паники февраля 2015 года пока не пройден. Но с каждым днем ​​быстрое достижение прогноза, заложенного в бюджете-2018 на уровне выше 30 грн, становится реальным.

И евро уже побил все рекорды. Нацбанк установил курс европейской валюты на 15 января на уровне 34,63 грн за евро, а это максимальное значение за всю историю существования гривни.

Это вызвано тем, что евро значительно укрепился к доллару прошлого года. За 2017 год американская валюта по отношению к гривне подорожала на 3,22%, а евро – на 17,85%.

Нет причин для паники

В Нацбанке сохраняют спокойствие, ведь главной причиной девальвации по-прежнему считают «сезонные факторы». «Уже третий год подряд в первые месяцы года растет спрос на валюту, в том числе со стороны импортеров, которые формируют запасы товаров на новый год, и одновременно снижается ее поступление, в том числе со стороны аграриев, которые обычно в течение года обеспечивают около половины предложения валюты на межбанковском рынке. Как следствие, в начале каждого года временно усиливается девальвационное давление на курс гривни», – заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий. В такой ситуации регулятор не спешит тратить валютные резервы на поддержку курса. С начала года он продал валюты всего на $53,5 млн.

Но в этом «сезоне» оказались специфические факторы. «На ситуацию на валютном рынке мог повлиять и дополнительный фактор ограничения притока валюты в страну. В частности, валютные позиции основных олигархических экспортеров оказались под давлением с конца прошлого года в результате судебных действий против них и их компаний за рубежом», – считает финансовый эксперт Тантели Ратувухери. Зарубежные суды только за последний месяц решили заморозить активы Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Рината Ахметова, Константина Григоришина.

Подогревает ситуацию и повышенный спрос на наличную валюту. «Увеличение спроса на валюту со стороны населения является следствием негативных ожиданий. Ситуация быстро изменится при развороте курсового тренда на межбанковском рынке», – считает главный казначей Альтбанка Наталья Жиленко. Последние данные НБУ по наличному рынку датируются ноябрем, когда население купило $696 млн, а продало $736 млн. Чистое сальдо продажи составило $40 млн.

Весна придет – ревальвацию принесет

Банкиры надеются, что в феврале-марте изменится вектор движения курса гривны. «Ближе к окончанию отопительного сезона спрос на валюту со стороны импортеров спадет, а экспортеры, напротив, заведут больше гривны в страну для финансирования текущей деятельности. Украинский бизнес переживает подобный сезонный всплеск курсовой волатильности не первый год и уже адаптировался к таким условиям», – уверен начальник отдела по работе с инвесторами Банка Кредит Днепр Андрей Приходько. Этот же период называет исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробокова. Укрепления гривны она ждет в конце февраля – начале марта. «Курс откатится где-то на 1-1,3 грн за доллар», – прогнозирует она.

Наталья Жиленко считает, что при условии увеличения объемов продаж экспортной выручки, а также активных интервенций НБУ курс мог бы вернуться в диапазон 27,9-28,3 грн за доллар.

Но пока гривня ослабевает и в январе-феврале курс доллара может превысить 29 грн. «Ключевым фактором влияния на курс является динамика поступлений в страну экспортной выручки – главного источника притока валюты, которая в свою очередь зависит от конъюнктуры сырьевых товарных рынков», – считает Андрей Приходько.

Тантели Ратувухери настроен пессимистично. «Ожидать отката курса в нынешних условиях довольно сложно. Не исключено возвращение административных ограничений Нацбанка на рынке для удержания курса», – считает эксперт.

Цены на старте

Даже если курс гривны и вернется к значениям конца декабря, девальвация, которая наблюдается уже почти полгода, отразится на темпах инфляции. Нацбанку не удалось в 2017 году замедлить инфляцию. Мало того что цель инфляционного таргетирования в 8% плюс-минус 2 п.п. оказалась недостижимой, так годовая инфляция вообще ускорилась – с 12,4% до 13,7%. В этом контексте нереалистичной кажется инфляционная цель НБУ на 2018 год – 6% плюс-минус 2 п.п. – при прогнозе в 7,3%. Уже 25 января регулятор объявит новый прогноз инфляции на текущий год.

«С учетом нынешней девальвации, а также прогнозируемого роста в 2018 году тарифов и уровня социальных стандартов мы предполагаем, что новый ориентир по размеру инфляции будет снова измеряться двузначной цифрой (выше 10%. – Ред.)», – говорит Наталья Жиленко. По оценкам НБУ, сделанными весной 2015 года, каждые 10% девальвации добавляют к инфляции 3%.

Разгонять инфляцию будет целый ряд факторов. «Как дальнейшее осложнение ситуации на международных валютных рынках для Украины, так и относительное повторение ситуации прошлого года в сельском хозяйстве. К этому добавятся еще и подорожание энергетических ресурсов на международных рынках, наращивание номинальных доходов населения, высокие инфляционные и девальвационные ожидания на фоне неопределенности в отношениях с международными донорами и предвыборной нервной обстановки», – перечисляет Тантели Ратувухери.

Виктория Руденко