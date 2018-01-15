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Оффшорные компании могут отсудить конфискованные "деньги Януковича" - ГПУ

Оффшорные компании могут отсудить конфискованные "деньги Януковича" - ГПУ

Начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что оффшорные фирмы могут отсудить обратно конфискованные деньги бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Об этом он сказал в эфире программы “Завтра”, передает “Радио Свобода”.

“Конечно, если есть фирмы, которые оспаривают и которые получат отказ в этом, и которые могут быть добросовестными так называемыми приобретателями, действительно они могут обращаться в европейские суды и рассчитывать, что европейский суд будет к ним прислушиваться”, – подчеркнул прокурор.

Также он отметил, что Генпрокуратура не может начать расследование по факту получения телеканалом Al Jazeera информации о конфискованных $1,5 млрд “деньгах Януковича”.

Горбатюк заявил, что лично ему ничего не известно о том, каким образом решение суда о конфискации “денег Януковича” было засекречено, сколько людей имели доступ к нему и каким образом произошла утечка информации зарубежным СМИ.

Справка Finance.ua:

  • 10 января 2018 года Al Jazeera опубликовала засекреченный из-за содержания гостайны текст приговора Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года.
  • По информации Al Jazeera, текст приговора раскрывает схемы, по которым осуществлялся грабеж государства при Викторе Януковиче, и задается вопросом, почему решение суда было засекречено.
  • Телеканал отметил, что вынесение такого приговора без участия компаний-нерезидентов в закрытом режиме дает повод этим компаниям добиваться возврата части или всех $1,5 млрд, попавших под спецконфискацию.
По материалам Радио Свобода
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