Цукерберг обеднел на три миллиарда из-за новостей о ленте Facebook

Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга уменьшилось на 2,9 млрд долларов после того, как стало известно, что социальная сеть поменяет алгоритм новостной ленты.
После заявления о грядущих изменениях акции компании подешевели на 3,9%. По данным Bloomberg, состояние Цукерберга упало до 74,4 млрд долл.
Ранее Financial Times писала, что Facebook намерен снизить приоритет публикаций от брендов и СМИ и уделить больше внимания постам от родственников и друзей пользователя. Цукерберг подтвердил эти изменения.
По его словам, в Facebook поступало множество обращений о том, что контент от публичных страниц компаний и СМИ практически полностью заполняет ленту. Также основатель соцсети добавил, что, согласно исследованиям, контент от близких людей лучше сказывается на состоянии пользователей, чем другие публикации.
При этом такие нововведения снизят время, которое пользователи проводят в Facebook. Тем не менее Цукерберг уверен, что это время сможет стать более ценным.
Ранее Цукерберг заявлял, что планирует продать до 75 миллионов акций своей компании в ближайшие полтора года.
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