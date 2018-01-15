Ford планирует инвестировать в электромобили $11 млрд до 2022 г.

Американский концерн Ford F Motor Co. значительно увеличит инвестиции в электромобили – до 11 миллиардов долларов к 2022 году, сообщил председатель совета директоров Ford Билл Форд на автосалоне в Детройте.
К этому сроку компания планирует выпустить 40 гибридных и полностью электрифицированных моделей автомобилей, рассказал Форд. Из них 16 будут полностью электрическими, уточнили представители концерна.
“Объем инвестиций значительно больше предыдущей объявленной цели в 4,5 миллиарда долларов к 2020 году”, – также цитирует агентство Рейтер слова представителей Ford.
Согласно последним данным, в 2016 году компания потратила на исследования и разработки новых продуктов и услуг 7,3 миллиарда долларов, тогда как за предыдущие два года в эту сферу было вложено по 6,7 миллиарда долларов.
Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина – третья в мире по росту зарплатВчера, 18:00 - 4109 10
Эксперт назвал сроки укрепления гривныВчера, 21:00 - 7586 9
Стратег c Уолл-стрит Том Ли считает, что биткоин «легко может удвоиться в цене» в 2018 годуВчера, 13:00 - 2125 9
Пенсионерам предложили поработать - КабминВчера, 14:00 - 3652 5
Евро-5 и «еврономера»: что предлагают депутаты3 ч. назад - 3127 3
Эксперт назвал сроки укрепления гривныВчера, 21:00 - 7586 9
Украина – третья в мире по росту зарплатВчера, 18:00 - 4109 10
Пенсионерам предложили поработать - КабминВчера, 14:00 - 3652 5
Евро-5 и «еврономера»: что предлагают депутаты3 ч. назад - 3127 3
Стратег c Уолл-стрит Том Ли считает, что биткоин «легко может удвоиться в цене» в 2018 годуВчера, 13:00 - 2125 9
Мэр Киева представил новые трамваи PESA12.01.2018, 16:10 - 2009 1
Немцы смогут оплатить проезд кроссовками11.01.2018, 15:10 - 1727 2
В Китае построили самый длинный морской мост в мире (фото)09.01.2018, 15:10 - 4807 5
Американские ученые создали средство для подавления ВИЧ05.01.2018, 15:10 - 2876
NASA создает робота-стрекозу для покорения Титана04.01.2018, 15:10 - 1797 2
Стратег з Волл-стріт Том Лі вважає, що біткойн «легко...Обговорення статей
УкргазбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Російська економікаСвітова економіка
«7 НОВИНОК НАЛОГОВОГО «СЕЗОНА» 2018Податки та Оподаткування, Державний бюджет