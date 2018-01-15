Как показывает мировой опыт, при грамотном реформировании государственный сектор может стать эффективным и конкурентоспособным.

В успешных странах выстроена система эффективного управления и контроля, позволяющая государственным компаниям демонстрировать высокую конкурентоспособность, создавать новые рабочие места, генерировать прибыль, исправно платить налоги и не висеть на шее у государства.

Наиболее яркий пример страны, которая смогла успешно реформировать свой госсектор – это Китай.

Эффективность или закрытие

Госсектор Китая не всегда мог похвастаться своей успешностью и прибыльностью. Неудачные «эксперименты» с экономикой в середине прошлого века привели к мощному спаду и социальным потрясениям в стране и обществе. За тот период снижение ВВП Китая составило 30%, или более 70 млрд долларов.

Для сравнения, за последние 50 лет ВВП Китая увеличился в 57 раз и составил около 12 трлн долларов в 2017 году.

Такой результат был достигнут за счет успешных экономических преобразований, грамотного привлечения инвестиций в страну и эффективного реформирования государственных предприятий, многие из которых на то время были хронически убыточными.

За последние 50 лет ВВП Китая увеличился в 57 раз

Благодаря реформам в госсекторе, которые стартовали в 1978 году, были закрыты или проданы в частную собственность большинство убыточных малых и средних госпредприятий.

В сравнении с «шоковой терапией» в странах Восточной Европы, китайский подход к реформированию госсектора предполагал постепенное введение рыночных механизмов, реформы в разных сферах шли не параллельно, а по очереди. Частная собственность не заменяла государственную, а развивалась вместе с ней, увеличивая свою долю со временем.

В рамках программы промышленной рационализации, закрытие убыточных предприятий сочеталось с программой, направленной на развитие конкуренции и повышение эффективности работы крупных госкомпаний.

Чтобы избежать проблем, связанных с монопольным положением одного предприятия в отрасли, в каждом сегменте экономики было создано по несколько крупных госкомпаний, чтобы они вынуждены были конкурировать между собой.

Рост конкуренции между крупными госкомпаниями в результате привел к повышению их эффективности и прибыльности. При этом доходность госкомпаний выросла до такого уровня, который был бы не доступен для них при сохранении монопольного положения.

В результате, Китай сохранил контроль над крупной промышленностью и сферой услуг, и при этом обеспечил конкурентоспособность и прибыльность контролируемого государством бизнеса.

Второй этап

Сейчас в Китае насчитывается 106 госпредприятий центрального подчинения, которые управляют большей частью государственных активов страны.

После тридцати лет экспериментов страна продолжает искать способы превратить госпредприятия в современные, эффективные и прибыльные компании. Необходимость реформ в госсекторе связана с ухудшением его эффективности из-за снижения производительности и уровня корпоративного управления. Фактически госпредприятия стали препятствием для ускорения экономического роста Китая, поскольку накопили значительные долги и располагают большим избытком производственных мощностей, намного превышающих внутренний спрос.

Реформирование также столкнулось с сопротивлением сформированной в госсекторе мощной бюрократической прослойки, которая не заинтересована в изменениях и пытается оказывать противодействие проведению реформ.

В планах правительства Китая – дальнейшее снижение количества госпредприятий, и повышение эффективности их работы. За счет слияния нескольких предприятий из одной или смежных отраслей планируется снизить уровень операционных расходов, оптимизировать деятельность и повысить качество управляемости госкомпаниями. За счет программы слияний и поглощений в госсекторе, Китай рассчитывает создать более крупные конгломераты, способные успешно конкурировать на мировом рынке.

Так, слияние самого крупного китайского производителя угля Shenhua Group Corp и одного из самых больших в стране производителей электроэнергии China Guodian Corp позволит создать крупнейшего производителя электроэнергии в мире.

Кроме того, китайская компания войдет в число лидеров ветряной генерации и станет крупнейшим мировым производителем угля. Активы новосозданной компании составят 270 млрд долларов США.

В результате реформ планируется закрыть или продать наиболее неэффективные госпредприятия, избавиться от непрофильных активов, использовать механизм смешанной формы собственности для повышения эффективности работы компаний.

По решению правительства, все крупные государственные предприятия будут преобразованы в акционерные общества или компании с ограниченной ответственностью.

Для финансирования программы реформирования госкомпаний создан фонд прямых инвестиций в размере 53 млрд долларов. Средства фонда будут использоваться для консолидации и реструктуризации активов, чтобы сделать госкомпании более эффективными.

По оценкам МВФ, программа реформирования в госсекторе будет способствовать росту китайской экономики на 10%, или на 1,1 трлн долларов ежегодно, в ближайшее десятилетие.

Китайский опыт для Украины

Возникает резонный вопрос, почему в процессе реформирования госсектора Украина потерпела неудачу, в то время как Китай преуспел, заложив для себя мощную платформу для дальнейшего развития.

Китай создавал у себя условия для сохранения и развития промышленного потенциала и повышения технологичности внутреннего производителя. Все что можно, производилось внутри страны, либо самостоятельно, либо привлекая иностранные технологии. Акцент был сделан на насыщение внутреннего рынка за счет продукции китайского производства. Параллельно с насыщением внутреннего рынка китайскими товарами, увеличивались и объемы экспорта готовой продукции на внешние рынки.

Выход иностранных конкурентов на китайский рынок жестко контролировался, чтобы своя промышленность успевала адаптироваться к новым рыночным условиям. Для доступа к современным технологиям и методам управления было разработано специальное законодательство, регулирующее создание совместных предприятий с иностранным участием.

За 11 месяцев 2017 года общий объем прибыли госпредприятий Китая составил 396 млрд долл.

Таким образом, за счет разумного государственного протекционизма, перевода госпредприятий на рыночную платформу и жесткой борьбы с коррупцией, Китай смог не только успешно реформировать, но и сохранить контроль за госкомпаниями.

Украина выбрала другой путь. Промышленные предприятия, накопившие большой научный потенциал, оказались просто ненужными. Большая часть из них либо уже закрыта, либо простаивает.

Часть предприятий были «дореформированы» до убыточности, и проданы «нужным людям» за бесценок в процессе приватизации. Не понятно, за счет чего табачные, спиртовые или кондитерские предприятия вдруг стали убыточными, спрос на их продукцию всегда был, есть и будет.

Вместо реального реформирования госпредприятий, в нашей стране ограничились лишь сменой формы собственности на привлекательные объекты.

При этом ориентир был сделан на производство и экспорт сырья с низким уровнем добавочной стоимости, а не на выпуск готовой продукции. Это привело к потере, в значительной мере, научного и технологического потенциала украинской экономики.

Вместо того чтобы использовать промышленный потенциал предприятий, и создать условия для насыщения своего рынка за счет товаров внутреннего производителя, был открыт доступ для массового импорта, который, имея стартовые конкурентные преимущества, вытеснил украинские товары, и поставил точку на перспективах отечественного производства.

Как итог, финансовые показатели работы госпредприятий в Китае и Украине являются продолжением проведенных этими странами реформ.

Согласно статистике Китая, в 2016 году общий объем прибыли госпредприятий составил 350 млрд долл. (за 11 месяцев 2017 года общий объем прибыли госпредприятий составил 396 млрд долл., и вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Согласно данным Госкомстата, в 2016 году общий убыток государственных предприятий Украины составил 82 млрд грн (по состоянию на 15.01.2018 данные за 2017 год еще не обнародованы).

При этом наше правительство позволяет убыточным и неэффективным госпредприятиям и дальше генерировать убытки, находясь на шее у государства.

Александр Ежель