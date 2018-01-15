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Какой валюте украинцы доверяют больше всего

Какой валюте украинцы доверяют больше всего

Одним из запоминающихся событий 2017 года стал всплеск интереса к криптовалюте (биткоину), который не обошел стороной и Украину. По сути это напоминало настоящую золотую лихорадку. Впрочем, будущее криптовалют остается туманным: одни участники рынка уверены – рано или поздно пузырь криптовалют лопнет. Другие прогнозируют, что к 2020 году 1 биткоин будет стоить более 30 тыс. долларов.

Как показывают результаты декабрьского социологического опроса компании Research & Branding Group, в конце 2017 г. каждый второй украинец (50%) следил за курсовыми колебаниями на валютном рынке, тогда как 44% опрошенных не интересовались курсом валют, передает mresearcher.

Интерес к курсовым колебаниям на валютном рынке имеет ряд социально-демографических особенностей. Так, среди мужчин преобладают те, кто интересуется курсом валют, а среди женщин число интересующихся и не интересующихся данным вопросом примерно равное.

Среди украинцев в возрасте от 18 до 50 лет число интересующихся курсовыми изменениями на валютном рынке почти вдвое превышает число тех, кто курсом валют не интересуется, среди «пятидесятилетних» интересуются и не интересуются курсом валют примерно равное число опрошенных, а среди тех «кому за 60», тех, кому не интересен курс валют, более чем вдвое больше, чем тех, кто им интересуется.

В городах больше тех, кто курсом валют интересуется, чем тех, кто им не интересуется, а в сельской местности примерно равное число как интересующихся, так и не интересующихся курсом валют.

Интерес к курсовым колебаниям преобладает среди жителей запада и юга Украины, тогда как на востоке больше тех, кто курсом валют не интересуется. В центральных областях примерно равное число как интересующихся, так и не интересующихся курсом валют.

Наибольшим доверием среди валют у украинцев пользуется доллар США – именно в этой валюте по мнению 43% жителей Украины наиболее выгодно и безопасно хранить денежные сбережения. Далее с большим отставанием следуют евро (15%) и гривна (8%). Собственно биткоин в качестве наиболее надежной валюты назвали 2% украинцев.

По материалам УБР
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