В 2017 году украинские авиакомпании перевезли 10,6 миллиона пассажиров

По итогам 2017 года украинские авиакомпании перевезли более 10,6 млн пассажиров, что на 27,5% больше показателя 2016 года.
Такую информацию обнародовала Госавиаслужба.
“За 2017 год объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний выросли по сравнению с 2016 годом на 27,5% и составили 10554,4 тыс. человек, в т.ч. международные – на 28,6% и составили 9613,6 тыс. человек”, – говорится в сообщении.
Пассажиропотоки через аэропорты Украины увеличились на 27,6% и составили 16499,5 тыс. человек, в т.ч. в международном сообщении – на 29,2% и составили 14591,7 тыс. человек.
В течение 2017 года украинскими авиакомпаниями выполнено 92,2 тыс. коммерческих рейсов (рост по сравнению с предыдущим годом – на 16,0%), в т.ч. международных – 77,7 тыс. рейсов (рост – на 14,4%).
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