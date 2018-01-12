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Кибератаки могут активировать ядерный арсенал некоторых стран, — Chatham House

Кибератаки могут активировать ядерный арсенал некоторых стран, — Chatham House

Издание The Times со ссылкой на отчет аналитического центра Chatham House сообщает, что кибератака против Великобритании или любой другой ядерной страны может привести к тому, что ошибочно будет нанесен ядерный удар.

«Кибернетически уязвимые места в структурах ядерных вооружений представляют целый ряд опасностей и рисков. В лучшем случае цифровая незащищенность систем ядерных вооружений может подорвать веру и уверенность в военном потенциале и инфраструктуре ядерного оружия», — говорится в отчете центра.

По худшему сценарию, по мнению экспертов Chatham House, кибератака может привести к умышленной дезинформации и случайному применению ядерного оружия. В период кризиса потеря доверия к возможностям ядерного оружия может повлиять на процесс принятия решений и подорвать уверенность в ядерном сдерживании.

Эксперты отмечают, что свои ядерные силы страны строили еще до того, как появился интернет и современные передовые технологии. Поэтому нередко вопросы киберзащиты цифровых систем в структуре ядерных арсеналов не получает должного внимания.

По материалам Hubs
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