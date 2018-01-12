Украина и Румыния договорились разработать документ по закону об образовании

Министры иностранных дел Украины и Румынии в ходе встречи в Черновцах договорились разработать совместный документ по имплементации нового Закона Украины «Об образовании», в частности его 7 статьи, касающейся использования языков в учебном процессе.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
«Совместно с официальными чиновниками румынской стороны состоялась встреча с представителями румынской общины, руководителями и преподавателями румыноязычных учебных заведений области. В ходе встречи обсуждены пути учета рекомендаций Венецианской комиссии относительно статьи 7 образовательного закона», – говорится в сообщении.
Также стороны обсудили вопросы развития пограничной инфраструктуры на украинско-румынской государственной границе.
«В этом контексте украинской стороной сообщено о намерении открыть в первой половине 2018 года пункты пропуска через украинско-румынскую государственную границу «Красноильск» и «Дьяковцы», подчеркнута необходимость открытия пешеходных пунктов пропуска по всей протяженности границы», – сообщают в МИД.
Ранее в Министерстве иностранных дел Венгрии заявили, что Венецианская комиссия подтвердила венгерскую критику украинского закона об образовании.
Ранее председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что никакие изменения в языковые нормы закона «Об образовании» не будут внесены.
Венецианская комиссия в выводах по статье 7 в законе «Об общем среднем образовании» определила, что эта статья является рамочной и подлежит детализации, а также требует продления переходного срока для внедрения.
28 сентября в Украине вступил в силу закон «Об образовании». Закон определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках.
В МИД Венгрии отметили, что будут блокировать евроинтеграцию Украины, если закон об образовании не изменят.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Ажиотажный спрос на валюту: каждый день завозят по самолету кэша - финансист8 ч. назад - 33359 25
Гройсман считает коррупцию преувеличенной проблемой7 ч. назад - 1062 20
Европейцы потеряют миллиарды при возобновлении закупок Украиной газа у РФ - Bloomberg8 ч. назад - 2479 15
США продадут Норвегии оружия на $10 млрд14 ч. назад - 1047 13
Внешний экономический долг Украины составляет 83% ВВП, - Гройсман11 ч. назад - 1561 8
Ажиотажный спрос на валюту: каждый день завозят по самолету кэша - финансист8 ч. назад - 33359 25
В Украине взлетели курс доллара и евро: НБУ назвал причины7 ч. назад - 4945 1
Украинским пользователям станет недоступно приложение Google Диск16 ч. назад - 3863 1
Европейцы потеряют миллиарды при возобновлении закупок Украиной газа у РФ - Bloomberg8 ч. назад - 2479 15
ГФС напомнила о новых правилах налогообложения товаров, ввозимых в ручной клади14 ч. назад - 2318
Мэр Киева представил новые трамваи PESA6 ч. назад - 571
Немцы смогут оплатить проезд кроссовкамиВчера, 15:10 - 1203 1
В Китае построили самый длинный морской мост в мире (фото)09.01.2018, 15:10 - 3772 2
Американские ученые создали средство для подавления ВИЧ05.01.2018, 15:10 - 2579
NASA создает робота-стрекозу для покорения Титана04.01.2018, 15:10 - 1595 2
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обмРинок нерухомості
Идея БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Ажіотажний попит на валюту: щодня завозять по літаку...Обговорення статей
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг