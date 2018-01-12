Украина и Румыния договорились разработать документ по закону об образовании

Министры иностранных дел Украины и Румынии в ходе встречи в Черновцах договорились разработать совместный документ по имплементации нового Закона Украины «Об образовании», в частности его 7 статьи, касающейся использования языков в учебном процессе.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

«Совместно с официальными чиновниками румынской стороны состоялась встреча с представителями румынской общины, руководителями и преподавателями румыноязычных учебных заведений области. В ходе встречи обсуждены пути учета рекомендаций Венецианской комиссии относительно статьи 7 образовательного закона», – говорится в сообщении.

Также стороны обсудили вопросы развития пограничной инфраструктуры на украинско-румынской государственной границе.

«В этом контексте украинской стороной сообщено о намерении открыть в первой половине 2018 года пункты пропуска через украинско-румынскую государственную границу «Красноильск» и «Дьяковцы», подчеркнута необходимость открытия пешеходных пунктов пропуска по всей протяженности границы», – сообщают в МИД.

Ранее в Министерстве иностранных дел Венгрии заявили, что Венецианская комиссия подтвердила венгерскую критику украинского закона об образовании.

Ранее председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что никакие изменения в языковые нормы закона «Об образовании» не будут внесены.

Венецианская комиссия в выводах по статье 7 в законе «Об общем среднем образовании» определила, что эта статья является рамочной и подлежит детализации, а также требует продления переходного срока для внедрения.

28 сентября в Украине вступил в силу закон «Об образовании». Закон определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках.

В МИД Венгрии отметили, что будут блокировать евроинтеграцию Украины, если закон об образовании не изменят.