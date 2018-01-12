Uber разработал секретную программу для блокировки компьютеров во время обысков

В международных офисах онлайн-сервиса вызова такси Uber была установлена программа, позволяющая заблокировать компьютеры в случае внезапной проверки местными властями.
Об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, что программа называлась Ripley. Её можно было активировать из штаб-квартиры компании в Сан-Франциско в случае сигнала из зарубежного офиса о внезапной проверке.
Как сообщает издания, системой пользовались по меньшей мере два десятка раз в 2015 и 2016 годах в Канаде, Нидерландах, Бельгии, Франции и Гонконге.
Отмечается, что как минимум один раз в Канаде система не допустила канадскую полицию к доказательствам, которые могли бы свидетельствовать о нарушении компанией налогового законодательства.
“Как и у каждой компании с офисами по всему миру у нас есть процедуры обеспечения безопасности для защиты корпоративных и клиентских данных”, – сказала пресс-секретарь Uber.
“Когда дело доходит до правительственных расследований, мы всегда сотрудничаем с властями”, – добавила она.
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