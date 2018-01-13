Credit Suisse: «97% биткоинов принадлежат 4% пользователей»

Швейцарский банк Credit Suisse опубликовал исследование рынка криптовалют. Выяснилось, что 97% всех биткоинов сосредоточены в руках 4% пользователей, пишет Business Insider.

Аналитики Credit Suisse отправили клиентам банка отчет о рынке криптовалют и блокчейна. Главный вывод — 97% всех биткоинов удерживают 4% криптовалютных кошельков. «Концентрация богатства у небольшой группы пользователей — будь то физические лица или биржи — означает, что несколько ключевых игроков могут оказать огромное влияние на рынок биткоинов», — говорят они.

Эти «ходлеры», как их называют в криптовалютном мире, держатся за свои сбережения в биткоине, как за сундук с золотом. В результате, рынок стал очень подверженным манипуляциям. Именно этим, по большей части, можно объяснить резкие скачки курса биткоина, который закрыл год ростом на 1300% с капитализацией в $320 млрд. Получается, что 4% пользователей совокупно владеют биткоинами на $310 млрд.

Подобная концентрация богатства отражает ситуацию в мировой экономике в целом. Так, согласно ноябрьскому отчету Credit Suisse, 1% населения Земли владеет примерно половиной мирового богатства. По мнению аналитиков банка, это указывает на использование биткоина исключительно в качестве инструмента для сбережений, подобного золоту.

«Значительные объемы биткоина, по-видимому, хранятся как драгоценные активы, тем самым серьезно ограничивая оборот и доступность криптовалют», — говорится в исследовании банка.