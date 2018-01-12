Хакеры научились взламывать чаты в WhatsApp

Немецкими криптографами был обнаружен способ незаметно проникать в групповые чаты WhatsApp, которые защищены сквозным шифрованием.

Об этом стало известно в ходе конференции Real World Crypto в Швейцарии.

С помощью бага хакер получает возможность добавлять в чаты новых пользователей без ведома модератора. В итоге сервер автоматически предоставляет секретные ключи новому участнику, благодаря чему он получает полный доступ к сообщениям в переписке.

«Этот нюанс полностью нивелирует пользу от сквозного шифрования, так как добавление новых участников переписки должно быть защищено», – высказался специалист Рурского университета Пол Рёслер.

Чтобы обезопасить себя, эксперты советуют использовать исключительно личные сообщения вместо групповых чатов.