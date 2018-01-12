Отложен запрет на закупку «домашнего» молока у селян

Минагрополитики инициировало отсрочку вступления в силу нового стандарта ДСТУ 3662:2015 «Молоко-сировина коров´яча. Технічні умови» на полгода, Украина должна была с января этого года согласно требованиям договора об ассоциации с Европейским Союзом отказаться от закупки молока второго сорта (так называемое “домашнее”). Об этом сообщает пресс-служба МинАПК.
Сообщается, что отсрочка будет использована для создания ступенчатой системы трансформации требований к качеству молока-сырья, гигиеническим требованиям к молочным продуктам при производстве и переработке. Проект этого приказа предусматривает, что использование молока второго класса для производства пищевых продуктов после двухлетнего переходного периода будет ограничено, но его можно будет закупать для изготовления кормов для животных или казеина.
В МинАПК считают, что повысить качество молока до первого не так сложно. Для этого персонал, задействованный в работе с животными, должен быть в чистой одежде, использовать чистые перчатки, мыть руки с мылом или дезинфицировать их. Для доения нужно использовать чистые емкости, желательно доильный аппарат или доильные установки, которые необходимо мыть и дезинфицировать после каждого доения. Коровы должны подлежать ветеринарному уходу.
Молоко первого сорта дороже примерно на две гривны и пользуется повышенным спросом. Сейчас его доля в общих закупках – 15,5%.
Конечная цель приказа, разрабатываемого в Минагрополитики, остается прежней – переход до стандарта 100/400 (молоко экстра-класса), который отвечает европейским положениям.
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