Google опубликовала список хромбуков, подверженных уязвимости Meltdown

Хромбук Google Pixelbook одним из первых получил патч, закрывающий уязвимости Meltdown. Но как насчет моделей других производителей?
Владельцы мобильных компьютеров того или иного производителя, работающих под управлением ОС Chrome OS, теперь могут сами легко проверить, уязвимо ли их устройство. Для этого Google опубликовал на сайте Chromium Wiki таблицу, позволяющую узнать статус уязвимости CVE-2017-5754 (Meltdown) – устранена или нет – для любого устройства с Chrome OS.
У моделей, которые уже получили патчи для защиты от Meltdown или вовсе не восприимчивы к атакам данного типа, в графе с упоминанием исправлений CVE-2017-5754 указано «Да» или «Не требуется». Для остальных обновление либо еще не вышло, либо никогда не выйдет по той причине, что срок поддержки этих устройств уже истек. К счастью, таких моделей немного.
В заключение можно добавить, что все устройства Google уже получили защиту от Meltdown. Напомним, Meltdown затрагивает сугубо чипы Intel и все хромбуки, использующие ядро Linux версии 3.18 или 4.4, находятся вне зоны риска.
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