Геращенко рассказала, почему Украина не "обрубила" торговлю с Россией

Разрывом экономических связей с Россией Киев только помог бы Кремлю “уничтожить” Украину и без войны. Об этом написала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.
Одним из главных промахов предыдущих властей в Украине было то, что они не диверсифицировали украинские рынки.
“Доля нашего экспорта в РФ составляла более 30%, плюс большой процент в страны СНГ (транзит через РФ). В то время как для США и стран ЕС экспорт или импорт из РФ составлял несколько процентов. Если бы мы сразу “обрубили” все экономические связи, как это требовали популисты – это бы уничтожило украинскую экономику, и Путину даже не пришлось бы воевать, все бы обошлось ему гораздо дешевле”, – написала Геращенко.
Читайте также: Украина не импортирует газ из РФ уже 600 дней
Политик отметила, что Украина постепенно сводит экономические отношения с Россией к минимуму, а главной отправной точкой в этом стал отказ от закупок российского газа.
“Мы перестали покупать российские энергоносители, в частности газ, а это было ключевым в структуре нашего импорта с РФ. Так что диверсифицируем рынки и движемся подальше от РФ”, – подчеркнул вице-спикер Рады.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Ажиотажный спрос на валюту: каждый день завозят по самолету кэша - финансист8 ч. назад - 33359 25
Гройсман считает коррупцию преувеличенной проблемой7 ч. назад - 1062 20
Европейцы потеряют миллиарды при возобновлении закупок Украиной газа у РФ - Bloomberg8 ч. назад - 2479 15
США продадут Норвегии оружия на $10 млрд14 ч. назад - 1047 13
Внешний экономический долг Украины составляет 83% ВВП, - Гройсман11 ч. назад - 1561 8
Ажиотажный спрос на валюту: каждый день завозят по самолету кэша - финансист8 ч. назад - 33359 25
В Украине взлетели курс доллара и евро: НБУ назвал причины7 ч. назад - 4945 1
Украинским пользователям станет недоступно приложение Google Диск16 ч. назад - 3863 1
Европейцы потеряют миллиарды при возобновлении закупок Украиной газа у РФ - Bloomberg8 ч. назад - 2479 15
ГФС напомнила о новых правилах налогообложения товаров, ввозимых в ручной клади14 ч. назад - 2318
Мэр Киева представил новые трамваи PESA6 ч. назад - 571
Немцы смогут оплатить проезд кроссовкамиВчера, 15:10 - 1203 1
В Китае построили самый длинный морской мост в мире (фото)09.01.2018, 15:10 - 3772 2
Американские ученые создали средство для подавления ВИЧ05.01.2018, 15:10 - 2579
NASA создает робота-стрекозу для покорения Титана04.01.2018, 15:10 - 1595 2
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обмРинок нерухомості
Идея БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Ажіотажний попит на валюту: щодня завозять по літаку...Обговорення статей
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг