Геращенко рассказала, почему Украина не "обрубила" торговлю с Россией

Разрывом экономических связей с Россией Киев только помог бы Кремлю “уничтожить” Украину и без войны. Об этом написала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.

Одним из главных промахов предыдущих властей в Украине было то, что они не диверсифицировали украинские рынки.

“Доля нашего экспорта в РФ составляла более 30%, плюс большой процент в страны СНГ (транзит через РФ). В то время как для США и стран ЕС экспорт или импорт из РФ составлял несколько процентов. Если бы мы сразу “обрубили” все экономические связи, как это требовали популисты – это бы уничтожило украинскую экономику, и Путину даже не пришлось бы воевать, все бы обошлось ему гораздо дешевле”, – написала Геращенко.

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Политик отметила, что Украина постепенно сводит экономические отношения с Россией к минимуму, а главной отправной точкой в этом стал отказ от закупок российского газа.

“Мы перестали покупать российские энергоносители, в частности газ, а это было ключевым в структуре нашего импорта с РФ. Так что диверсифицируем рынки и движемся подальше от РФ”, – подчеркнул вице-спикер Рады.