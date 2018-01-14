Электрический Smart получил специальную версию

Бренд Smart в честь десятилетнего своего присутствия на американском рынке разработал специальную версию электрического Smart Fortwo Electric Drive, которая получила в названии приставку «10th Anniversary Edition».

У спецверсии уникальный синий цвет кузова Sapphire Blue Metallic, логотипы «10th Anniversary», а также новые 16-дюймовые колесные диски Brabus Monoblock VII с отделкой цвета Matte Anthracite Grey. Выглядит автомобиль в такой цветовой гамме очень красиво и элегантно.

А вот в салоне изменения не такие значительные. Выделим, пожалуй, только напольные коврики и ручку переключения передач от Brabus. Это самые заметные изменения в салоне. Спецверсия уже в стандартной комплектации имеет спортивный пакет (Sport Package), в котором есть, например, кожаное рулевое колесо.

Электрическая силовая установка осталась прежней, как и у стандартной версии. Мощность электромотора составляет 80 л.с. На одной подзарядке машина может проехать более 90 км. Разгон до 100 км/ч – 11,4 секунды при максимальной скорости 130 км/ч.

Официальная премьера Smart Fortwo Electric Drive 10th Anniversary Edition состоится через несколько дней во время автосалона в Детройте. Сразу после этого спецверсия появится в продаже в США. Она будет стоить на 950 долларов дороже, чем стандартная версия.