Смартфоны Apple начали взрываться прямо в магазинах

После скандала из-за замедления старых iPhone компания Apple столкнулась с ещё одной неприятностью — её смартфоны начали взрываться прямо в фирменных магазинах Apple Store. За последние дни было зафиксировано уже несколько подобных случаев. Не обошлось без пострадавших.

Первый iPhone загорелся в минувший вторник в Apple Store в Цюрихе, Швейцария. Тогда сотрудник магазина получил незначительные ожоги. Всех посетителей сразу же вывели на улицу. Второй случай произошёл на следующий день в Валенсии, Испания. Снова загорелся аккумулятор, из-за чего помещение заполнилось дымом. Работники Apple потушили огонь, поэтому помощь прибывших пожарных не потребовалась. На этот раз обошлось без пострадавших.

Компания Apple пока не дала официальных комментариев по этому поводу.