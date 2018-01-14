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Смартфоны Apple начали взрываться прямо в магазинах

Смартфоны Apple начали взрываться прямо в магазинах

После скандала из-за замедления старых iPhone компания Apple столкнулась с ещё одной неприятностью — её смартфоны начали взрываться прямо в фирменных магазинах Apple Store. За последние дни было зафиксировано уже несколько подобных случаев. Не обошлось без пострадавших.

Первый iPhone загорелся в минувший вторник в Apple Store в Цюрихе, Швейцария. Тогда сотрудник магазина получил незначительные ожоги. Всех посетителей сразу же вывели на улицу. Второй случай произошёл на следующий день в Валенсии, Испания. Снова загорелся аккумулятор, из-за чего помещение заполнилось дымом. Работники Apple потушили огонь, поэтому помощь прибывших пожарных не потребовалась. На этот раз обошлось без пострадавших.

Компания Apple пока не дала официальных комментариев по этому поводу.

По материалам 4PDA
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