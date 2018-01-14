Смартфоны Apple начали взрываться прямо в магазинах

После скандала из-за замедления старых iPhone компания Apple столкнулась с ещё одной неприятностью — её смартфоны начали взрываться прямо в фирменных магазинах Apple Store. За последние дни было зафиксировано уже несколько подобных случаев. Не обошлось без пострадавших.
Первый iPhone загорелся в минувший вторник в Apple Store в Цюрихе, Швейцария. Тогда сотрудник магазина получил незначительные ожоги. Всех посетителей сразу же вывели на улицу. Второй случай произошёл на следующий день в Валенсии, Испания. Снова загорелся аккумулятор, из-за чего помещение заполнилось дымом. Работники Apple потушили огонь, поэтому помощь прибывших пожарных не потребовалась. На этот раз обошлось без пострадавших.
Компания Apple пока не дала официальных комментариев по этому поводу.
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