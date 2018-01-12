США продадут Норвегии оружия на $10 млрд

Норвегия приобрела партию американского вооружения, в том числе многоцелевые ударные истребители пятого поколения F-35 на $10 млрд, — заявил президент США Дональд Трамп во время визита в Норвегию.

Согласно контракту с компанией Lockheed Martin, первые боевые машины были отправлены в Норвегию еще в ноябре прошлого года.

Тем временем, на оборону Японии выделят $46 млрд, хотя в Украине президент Петр Порошенко одобрит выделение на вооружения 16,5 млрд грн.

При этом, сами США возобновляют лунные программы. Ранее президент США Дональд Трамп подписал директиву о возобновлении исследований для полета американских астронавтов на Луну с перспективой в будущем достичь Марса. «Директива… знаменует собой важный шаг по возвращению американских астронавтов на Луну впервые с 1972 года для долгосрочного исследования… На этот раз мы не только установим наш флаг и оставим наш след, мы создадим основу для возможной миссии на Марс», — сказал Трамп на церемонии подписания в Белом доме.