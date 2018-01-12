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Баг в iPhone позволил установить старые версии iOS

Баг в iPhone позволил установить старые версии iOS

Корпорация Apple начала подписывать старые версии iOS. Это позволяет пользователям установить предыдущую версию системы, пишет 9to5mac.

Эта возможность была доступна несколько часов. Таким образом любой владелец iPhone или iPad мог сделать официальный откат прошивки вплоть до iOS 6.0. К примеру, владельцы iPhone 7 могли вернуться на iOS 10, чтобы отключить функцию замедления смартфона из-за износа аккумулятора.

Спустя некоторое время старые версии системы перестали подписывать, тем самым закрыв возможность даунгрейда. Вероятнее всего, старые версии iOS начали подписывать по ошибке и на данный момент нет возможности вернуться на предыдущую прошивку. При этом пользователи, которые успели этим воспользоваться, сообщили, что система заработала без проблем.

По материалам bigmir.net
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