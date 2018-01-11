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Новый процессор Intel сможет распознавать предметы на фотографиях

Новый процессор Intel сможет распознавать предметы на фотографиях

Американский производитель микропроцессоров Intel представит чип, способный распознавать объекты на фотографиях.

Об этом сообщает MIT Technology Review.

Сообщается, что устройство использует всего одну тысячную часть энергии, потребляемую обычным микропроцессором.

Устройство Loihi представляет собой нейроморфный чип, имитирующий работу нейронов и синапсов в головном мозге человека.

Благодаря узкой специализации такие чипы намного более энергоэффективны, что делает их идеальными для мобильных устройств и промышленного оборудования.

Выпуск нового устройства может помочь Intel отвлечь внимание от выявленной недавно уязвимости в системе безопасности сотен миллионов чипов ее производства.

По материалам Економічна Правда
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