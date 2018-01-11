В Евросоюзе хотят брать плату за въезд

В Евросоюзе вынашивают планы по введению новых налогов и сборов, а также повышение некоторых существующих и планируемых платежей, чтобы компенсировать потерю взносов Великобритании в бюджет Евросоюза после ее выхода из блока (Brexit), пишет Financial Times.
Напомним, размер бюджетной дыры оценивается в 12-15 млрд евро.
В частности, украинских граждан может коснуться так называемый пограничный сбор (border charge). Этот сбор планируется взимать с туристов и путешественников, не являющихся гражданами ЕС, при въезде в страны блока. Прежде всего, речь идет о 26 странах Шенгенской зоны (хотя некоторые из них и не являются членами ЕС).
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Как известно, к 2020 году ЕС планирует ввести в действие систему авторизации въезда в Европу (ETIAS) для иностранцев, пользующихся правом безвизового въезда. Что логично: ведь те, кто получает визу, уже и так платят «за вход».
Изначально планировался пограничный сбор в размере 5 евро. Однако теперь в Брюсселе рассматривают варианты с более высокими ставками.
По оценкам Еврокомиссии, число иностранцев, путешествующих в ЕС без визы, превышает 30 млн человек в год.
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