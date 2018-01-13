Криптовалюты могут отчасти заменить деньги - Goldman Sachs

Криптовалюты могут стать формой реальных денег в развивающихся странах.

Так считают аналитики Goldman Sachs Group, передает Bloomberg.

По их мнению, биткоин может быть полезен в регионах, где правительства налагают строгие правила использования традиционных валют из других стран.

“В последние десятилетия американский доллар служил своей цели относительно хорошо. Однако для тех стран и сегментов финансовой системы, где традиционные денежные услуги недостаточно развиты, криптовалюты могут стать “жизнеспособной альтернативой”, — отмечают аналитики Goldman Sachs Зак Пандл и Чарльз Химмельберг.

Однако, если криптовалюты получат широкое распространение, инвесторам не стоит рассчитывать на астрономические доходы, подобные тем, которые недавно привлекли беспрецедентное внимание к этому рынку.

“Наша рабочая гипотеза заключается в том, что долгосрочные доходы от криптовалюты должны сравняться (или быть чуть ниже) с ростом мирового реального объема производства — показателем с темпами роста в несколько процентов. Таким образом, криптовалюты следует рассматривать как активы с низкой/нулевой доходностью или защитные активы, подобные золоту или некоторым другим металлам”, — говорится в отчете.