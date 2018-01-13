Стало известно, когда в Украине права потребителей будут защищать по-европейски

Вступил в силу план мероприятий по реализации Концепции государственной политики в сфере защиты прав потребителей на период до 2020 года. Согласно Концепции, политика государства будет приведена в соответствие с европейскими стандартами и требованиями в течение двух лет.

Соответствующее распоряжение Кабинета министров об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции государственной политики в сфере защиты прав потребителей на период до 2020 года от 27 декабря 2017 № 983-р официально опубликовано в газете “Урядовый курьер” 11 января.

Так, в течение 2018 Кабинет министров планирует обратиться в Европейскую комиссию с просьбой официально оценить соответствие Закона Украины “О защите прав потребителей” соответствующим актам законодательства ЕС. После получения выводов европейских экспертов, в законодательство Украины в указанной сфере будут внесены соответствующие изменения.

В то же время, согласно утвержденной Концепции, уже сегодня в Кабмине работают над созданием Фонда гарантирования страховых выплат по договорам страхования жизни.

Местным органам исполнительной власти поручено создать консультационно-информационные службы “горячая линия” по вопросам защиты прав потребителей.

Госпотребслужбу Украины обязали освещать на официальном сайте данные по испытаниям потребительских товаров, произведенных в аккредитованных лабораториях на заказ общественных объединений потребителей, и размещать такие публикации в средствах массовой информации.

В общем, Концепция предусматривает:

- имплементацию законодательных актов Европейского Союза в сфере защиты прав потребителей, в частности директив, предусмотренных Соглашением об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны;

- распространение действия Закона Украины “О защите прав потребителей” на все виды продукции (пищевой и непищевой), услуг и работ для потребителей;

- создание условий для эффективного досудебного (альтернативного) урегулирования потребительских споров;

- содействие развитию системы независимых исследований уровня качества и безопасности товаров, работ и услуг на потребительском рынке;

- защита прав потребителей в сфере электронной торговли;

- защита прав уязвимых категорий потребителей, в том числе лиц с недостатками умственного и физического развития, и тому подобное.