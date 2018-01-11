Facebook выпустит умную колонку для видеочатов и соцсетей

Первая разработка секретной лаборатории Building 8 будет представлена на весенней конференции F8. Устройство Portal сможет не только показывать фото, организовывать видеочаты, но и ставить лайки под постами в соцсети с помощью голосовых команд.
Слухи о разработке в Facebook то ли умной колонки, то ли специального устройства для видеочатов появились прошлым летом. Тогда у устройства не было названия, но СМИ прознали о крупном заказе, который Facebook разместила на китайской фабрике Pegatron, где собирают iPhone. Теперь же сайт Cheddar поведал новые детали об устройстве, которое будет называться Portal. Девайс рассматривают как конкурента умным колонкам Echo от Amazon и HomePod от Apple. При этом, благодаря интеграции с соцсетью, экрану и камерам Portal будет уметь намного больше, нежели просто находить радиостанцию с приятной музыкой или озвучить прогноз погоды.
Portal работает на Android и воспринимает голосовые команды. У устройства будет большой экран и широкоугольная камера с функцией распознавания лиц — это позволит ассоциировать пользователей с их аккаунтами на Facebook. Экран, однако, будет использоваться не только для видеочатов: известно, что крупнейшая соцсеть подписала соглашения о лицензировании музыки с Sony/ATV и Universal Music и хочет договориться со Spotify и Netflix.
Portal официально будет представленана конференции F8 в начале мая. Предварительная стоимость — $499, и это вдвое дороже похожего умного девайса от Amazon — Echo Show. Однако Cheddar утверждает, будто основатель соцсети Марк Цукерберг заявил подчиненным, что его не волнует прибыль от Portal. Главное — изменить поведение людей.
Продажи в США должны начаться во второй половине года. При этом британская Telegraph опасается, что с выходом на европейский рынок могут возникнуть сложности из-за законодательства, ограничивающего использование функции распознавания лиц.
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