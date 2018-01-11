Неактивные активы

Украина традиционно входит в число стран – рекордсменов по уровню нелегального оттока капитала. В нашей стране, как и в большинстве стран постсоветского пространства, среди представителей крупного бизнеса сформировалось убеждение, что заработанные деньги более надежно хранить за пределами своей родины. Вместо инвестирования в отечественную экономику, выведенные из Украины миллиарды оседают в банках других стран и в офшорных зонах.

Однако последние события показывают, что собственники незаконно выведенных из Украины капиталов за рубежом могут столкнуться с рисками, значительно большими, чем у себя в стране.

Упущенные миллиарды

За последние 26 лет из Украины выведено более 150 млрд долларов, так оценивают финансовые потери нашей страны в Институте экономики и прогнозирования НАН Украины.

При этом не все выведенные средства связанны с коррупцией. В связи с большим вмешательством государства в экономику и высокой фискальной нагрузкой, бизнес активно использует оффшорные юрисдикции для снижения налогов, уменьшения рисков и упрощения судебной защиты своих интересов.

За последние 26 лет из Украины выведено более 150 млрд долларов

Похожим образом обстоят дела и в других развивающихся странах. По оценкам исследования Global Financial Integrity, лидерами по уровню незаконно выведенного капитала продолжают оставаться Китай и Россия. За последнее десятилетие из Китая ежегодно вывозилось более 145 млрд долл., из России – более 100 млрд долл.

За последние десять лет из развивающихся стран выведено более 8 трлн долларов, объем вывозимых средств ежегодно растет на 7%, это в два раза больше, чем рост ВВП в этих странах, подсчитали в Global Financial Integrity.

Блокируют чаще

В последнее время становится очевидным, что выведенные из нашей страны активы за рубежом все чаще подвергаются рискам блокировки, что приводит к потере оперативного контроля и ограничению прав управления собственностью.

Из последних событий: в декабре 2017 года по решению Лондонского суда арестованы активы Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму 2,5 млрд долларов. Решение суда принято на основании иска Приватбанка к своим бывшим владельцам. Государство в лице финучреждения обратилось в суд с целью вернуть незаконно выведенные средства и погасить невыполненные обязательства ПриватБанка по рефинансированию.

А в январе этого года появилась информация, что окружной суд Никосии принял решение заморозить активы Рината Ахметова и девяти компаний на сумму 820,5 млн долл. по иску о продаже Укртелекома.

Решение суда было принято 27 декабря по иску компании Raga, на основании того, что структуры Ахметова не полностью рассчитались за акции Укртелекома, перечислив продавцу только 100 млн из положенных 860 млн долл.

На основании решения кипрского суда, суд Амстердама (Нидерланды) принял решение заморозить все активы Рината Ахметова, находящиеся на территории страны, включая и акции ДТЕК и Метинвест, принадлежащие украинскому бизнесмену.

Кроме того, ранее в рамках судебного спора на Кипре, по иску Raga решением суда Никосии были заблокированы 44% акций SCM Holdings Ltd.

Риск потери активов угрожает и владельцу Group DF Дмитрию Фирташу. Американские следователи обвиняют его в том, что он с помощью взяток на общую сумму в 18,5 миллиона долларов хотел получить разрешение на добычу титана в Индии.

В схеме принимала участие одна из американских компаний, что и привлекло внимание американской фемиды. На основании запроса из США, решением суда в Вене (Австрия) было принято решение об аресте Фирташа, и разрешение на его экстрадицию в США. Пока экстрадиция приостановлена до окончания рассмотрения судом апелляции. Если Дмитрий Фирташ все же окажется в США, бизнесмену грозит 50 лет тюрьмы и полная конфискация имущества.

Но первый звоночек украинскому бизнесу, наглядно демонстрирующий, что может случиться за границей с деньгами, имеющими сомнительное происхождение, стала конфискация по решению суда США 250 млн долларов, находящихся на счетах Павла Лазаренко.

Еще 30 млн долларов Лазаренко заморожены на счете литовского отделения шведского банка SEB. Шансы получить их минимальны, поскольку литовские суды уже на протяжении 17 лет продлевают их блокировку.

СНГ приготовиться

В 2018 году практика блокировки и конфискации активов, принадлежащих бизнесу и чиновникам из стран СНГ, имеет все шансы заметно усилиться. Эти проблемы могут вплотную затронуть Россию, особенно после обнародования доклада об окружении российского президента, в рамках принятого в США специального закона.

В России есть опасения, что в рамках расширения американских санкций, может быть наложен арест не только на банковские счета и имущество отдельных лиц, но и ограничен доступ к резервам РФ, вложенным в облигации США. Если это произойдет, Россия рискует потерять контроль над суммой, равной 110 млрд долларов.

Задержание во Франции российского сенатора и миллиардера Сулеймана Керимова по подозрению в сомнительных сделках с французской недвижимостью и отмывании денег на территории Франции, наводит на мысль о том, что первая, вполне успешная разведка боем в отношении собственников незаконно выведенных российских капиталов, уже сделана.

Какие могут возникать проблемы с зарубежными счетами, можно увидеть на примере Казахстана. Так, в октябре прошлого года банк Bank of New York Mellon заблокировал 22,6 млрд долларов, находящихся на хранении средств, принадлежащих Национальному банку Казахстана. Средства заблокированы с целью обеспечения иска молдавского бизнесмена к правительству Казахстана. Сколько времени и усилий придется потратить Казахстану, чтобы получить доступ к своим замороженным деньгам в американском банке, сейчас не может сказать никто.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в обозримом будущем хранить средства в западных банках и оффшорных юрисдикциях может оказаться достаточно рискованным занятием не только для отдельных граждан, но и для целых государств. Особенно, если эти деньги, или другие активы, не имеют подтверждения своего легального происхождения.

Вернуть домой

Принимая во внимание растущие усилия многих стран по борьбе с отмыванием «грязных» денег и ухода от налогов, можно предположить, что находящиеся за границей украинские активы и в дальнейшем могут оказываться под вниманием иностранных следственных органов, и блокироваться «до выяснения всех обстоятельств».

А высокий уровень теневой экономики в Украине будет только благоприятствовать такому развитию событий.

Чем больше будет проигранных международных судов с нашей стороны, тем больше будет появляться новых претензий и арестов. И так по нарастающей.

Крупному украинскому бизнесу и высокопоставленным чиновникам уже пора понять, что к ним нет и не будут испытывать снисхождение в иностранных юрисдикциях. До тех пор, пока украинский бизнес в глазах иностранцев перестанет ассоциироваться с коррупцией, теневыми схемами и историями с непонятным происхождением средств.

В результате резиденты Украины, хранящие свои сбережения, капиталы и имущество за границей, могут столкнуться с ситуацией, когда их средства и имущество могут оказаться заблокированы по решению иностранного суда. Естественно, процесс разблокирования активов будет занимать большое количество времени, денег и усилий. И при этом далеко не всегда будет удачным.

Следовательно, чтобы не допустить блокировки или конфискации украинских капиталов в других странах, нужна государственная программа по созданию условий для их возвращения в Украину. А также создание привлекательных условий для инвестирования и реинвестирования средств, прежде всего, внутри страны.

Александр Ежель