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Весь общественный транспорт Шэньчжэня перешел на электричество

Весь общественный транспорт Шэньчжэня перешел на электричество

Шэньчжэнь, мегаполис на юго-востоке Китая с 12 млн населения, завершил перевод наземного общественного транспорта на электрическую тягу — ни один городской автобус теперь не загрязняет воздух.

Реформа муниципального транспорта в Шэньчжэне была завершена в намеченные сроки и все 16 359 автобусов теперь ездят на электричестве, а не на дизельном топливе — значительное достижение для столь крупного города. Шэньчжэнь считается Кремниевой долиной Китая — здесь расположены штаб-квартиры крупных интернет-компаний, множество стартапов и представительства крупнейшего в Китае производителя электротранспорта — BYD.

Теперь за год автобусы Шэньчжэня сэкономят 345 тысяч тонн горючего и снизят эмиссию углекислого газа на 1,35 млн тонн. Электрические такси позволят сэкономить еще 116 тысяч тонн топлива в год и снизят выброс СО2 на 454 тонны.

Реализация пилотной программы по переходу на чистый общественный транспорт началась в 2009 году, когда Шэньчжэнь был выбран в числе тринадцати городов-участников. С тех пор мегаполис предпринимал активные меры по электрификации автобусного и таксопарка. В 2017 власти города выделили субсидии на закупку электробусов и станций зарядки в размере $430 млн.

Такой значительный парк электробусов требует обширной инфраструктуры. Сейчас в Шэньчжэне действует 510 станций зарядки с общим числом зарядочных точек, равным 8000, так что одновременно город может зарядить почти половину своих электробусов. На то, чтобы заполнить аккумулятор, уходит примерно 2 часа, за день одна такая точка может обслужить до 300 электробусов, сообщает Gas2.

По материалам hightech.fm
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