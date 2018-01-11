Весь общественный транспорт Шэньчжэня перешел на электричество

Шэньчжэнь, мегаполис на юго-востоке Китая с 12 млн населения, завершил перевод наземного общественного транспорта на электрическую тягу — ни один городской автобус теперь не загрязняет воздух.
Реформа муниципального транспорта в Шэньчжэне была завершена в намеченные сроки и все 16 359 автобусов теперь ездят на электричестве, а не на дизельном топливе — значительное достижение для столь крупного города. Шэньчжэнь считается Кремниевой долиной Китая — здесь расположены штаб-квартиры крупных интернет-компаний, множество стартапов и представительства крупнейшего в Китае производителя электротранспорта — BYD.
Теперь за год автобусы Шэньчжэня сэкономят 345 тысяч тонн горючего и снизят эмиссию углекислого газа на 1,35 млн тонн. Электрические такси позволят сэкономить еще 116 тысяч тонн топлива в год и снизят выброс СО2 на 454 тонны.
Реализация пилотной программы по переходу на чистый общественный транспорт началась в 2009 году, когда Шэньчжэнь был выбран в числе тринадцати городов-участников. С тех пор мегаполис предпринимал активные меры по электрификации автобусного и таксопарка. В 2017 власти города выделили субсидии на закупку электробусов и станций зарядки в размере $430 млн.
Такой значительный парк электробусов требует обширной инфраструктуры. Сейчас в Шэньчжэне действует 510 станций зарядки с общим числом зарядочных точек, равным 8000, так что одновременно город может зарядить почти половину своих электробусов. На то, чтобы заполнить аккумулятор, уходит примерно 2 часа, за день одна такая точка может обслужить до 300 электробусов, сообщает Gas2.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Евросоюз не даст Украине 600 млн евроВчера, 11:00 - 3989 33
"Укрзализныця" никогда не сможет строить качественные поезда - ОмелянВчера, 11:30 - 2663 22
По три в день. ЗАЗ за год сделал чуть больше тысячи автомобилейВчера, 15:15 - 1667 15
Бензин по 40 гривен за литр: эксперт рассказал, взлетят ли цены на АЗСВчера, 21:00 - 4145 11
Кабмин разрешил размещение временно свободных бюджетных средств в иностранной валютеВчера, 14:00 - 1142 7
Выходные-2018: Кабмин утвердил перенос рабочих днейВчера, 13:30 - 4229
Бензин по 40 гривен за литр: эксперт рассказал, взлетят ли цены на АЗСВчера, 21:00 - 4145 11
Евросоюз не даст Украине 600 млн евроВчера, 11:00 - 3989 33
В Евросоюзе хотят брать плату за въездВчера, 17:00 - 3112 2
Самая популярная в мире криптовалюта биткоин снова подешевелаВчера, 11:15 - 2932 6
Немцы смогут оплатить проезд кроссовкамиВчера, 15:10 - 623
В Китае построили самый длинный морской мост в мире (фото)09.01.2018, 15:10 - 3136 2
Американские ученые создали средство для подавления ВИЧ05.01.2018, 15:10 - 2369
NASA создает робота-стрекозу для покорения Титана04.01.2018, 15:10 - 1489 2
В Китае с помощью 3D-биопринтера создали "живую" искусственную кость03.01.2018, 15:10 - 1714 1
Бензин по 40 гривень за літр: експерт розповів, чи...Обговорення статей
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Альфа-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг