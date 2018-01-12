В Корее разработали тончайшие OLED-нити для носимых дисплеев (фото)

Ученые из Корейского института передовых технологий (KAIST) разработали тончайшие нити с высокоэффективными органическими светодиодами. Технология позволит встраивать миниатюрные OLED-дисплеи в ткани диаметром 90 мкм, что сопоставимо с диаметром человеческого волоса. Результаты исследования опубликовали в журнале Nano Letters.

Группе корейских ученых удалось «вплести» органические светодиоды в нити, которые по толщине уступают человеческому волосу. При этом они отличаются высокой эффективностью и долговечностью — двумя свойствами, которых обычно не хватает носимым OLED-дисплеям.

Как пишет Science Daily, яркость волокон с OLED составила 10 000 кд/м2, а КПД — 11 кд/А. Ткани с вплетенными светодиодами могут выдерживать деформацию до 4,3%, теряя при этом не более 10% производительности.

Чтобы добиться таких результатов, ученые из KAIST разработали методику создания OLED специально для тонких волокон. При плетении применяются низкие температуры, поэтому технологию можно использовать даже на тканом полотне и вязаных тканях без нарушения их целостности.

Также разработка корейских ученых позволяет создавать OLED-нити с диаметром от 300 мкм до 90 мкм, что почти сопоставимо с толщиной человеческого волоса.

Ученые надеются, что новая технология сделает носимые OLED-дисплеи более доступными. В 2016 году та же группа исследователей из KAIST разработала метод покрытия погружением, который позволяет равномерно размещать слои полимерных светодиодов с высокой яркостью даже на тонкой ткани. Эту методику они как раз применили в своей последней разработке. Также в августе ученые представили самый гибкий в мире OLED-дисплей на ткани. Светодиоды продолжали исправно работать даже при радиусе изгиба 2 мм.