Стратег c Уолл-стрит Том Ли считает, что биткоин «легко может удвоиться в цене» в 2018 году

Том Ли, соучредитель и глава стратегического направления в Fundstrat Global Advisors, уверен, что рынок все еще переживает «процесс ценообразования» и прогнозирует, что биткоин может легко удвоиться в цене в 2018 году.
Такую точку зрения он высказал в интервью каналу CNBC.
В конце ноября 2017 года Ли был так же оптимистичен в отношении ведущей криптовалюты, поощряя своих клиентов инвестировать, и, вероятно, многие на этом неплохо заработали.
В августе 2017 года Ли уверенно предсказал, что к концу 2017 года цена на биткоин превысит 6000 долларов, но его прогноз не оправдался, поскольку биткоин достиг 10.000 долларов уже к концу ноября 2017 года.
Свой прогноз он основывает на устойчивом росте в первом квартале 2018 года, Ли предполагает, что биткоин вполне может превзойти максимумы, наблюдавшиеся в конце 2017 года.
Мы думаем, что к середине 2018 года цена на биткоин вполне может дойти до 20.000 долларов. Если биткоин действительно сможет приблизиться к этому уровню в первой половине этого года, я думаю, что во второй половине 2018 года цена превзойдет и этот уровень. Поэтому я думаю, что биткоин – это все равно то, что вам нужно.
Ли также считает, что молодое поколение с большей вероятностью будет инвестировать в биткоин в долгосрочной перспективе,в отличие от более старших поколений, которые предпочитают золото в качестве инвестиционного продукта:
Мы по-прежнему считаем, что лучше всего относиться к биткоину, особенно в долгосрочной перспективе, как к ценностному активу. Поскольку миллениалы становятся основновным поколением, которое генерирует доход, то они вполне могут его использовать в качестве замены золота. Если биткоину удастся отхватить хотя бы 5% от рынка золота, то цена на него вырастет до 50000 долларов.
Несмотря на период жесткой волатильности, который длится последние несколько недель, крупные традиционные финансовые учреждения также демонстрируют оптимистичный настрой по отношению к криптовалютам.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Доля Украины в мировой экономике за годы независимости сократилась в три разаВчера, 20:00 - 1873 59
Credit Suisse: «97% биткоинов принадлежат 4% пользователей»Вчера, 22:00 - 2896 10
Украина – третья в мире по росту зарплат5 ч. назад - 2213 9
Как отразится на украинцах запрет топлива стандарта Евро-414 ч. назад - 3323 6
Стратег c Уолл-стрит Том Ли считает, что биткоин «легко может удвоиться в цене» в 2018 году10 ч. назад - 1296 5
7 автомобилей, которые разочаровали своих владельцев16 ч. назад - 4124 3
Как отразится на украинцах запрет топлива стандарта Евро-414 ч. назад - 3323 6
Смартфоны Apple начали взрываться прямо в магазинах23 ч. назад - 2461
Украина – третья в мире по росту зарплат5 ч. назад - 2213 9
Пенсионерам предложили поработать - Кабмин9 ч. назад - 2118 3
Мэр Киева представил новые трамваи PESAПозавчера, 16:10 - 1664 1
Немцы смогут оплатить проезд кроссовками11.01.2018, 15:10 - 1616 2
В Китае построили самый длинный морской мост в мире (фото)09.01.2018, 15:10 - 4576 4
Американские ученые создали средство для подавления ВИЧ05.01.2018, 15:10 - 2822
NASA создает робота-стрекозу для покорения Титана04.01.2018, 15:10 - 1754 2
УкргазбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Україна - третя в світі за зростанням зарплатОбговорення статей
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обмРинок нерухомості
Провереная платформа зароботкаІнтернет-трейдинг