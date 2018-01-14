Стратег c Уолл-стрит Том Ли считает, что биткоин «легко может удвоиться в цене» в 2018 году

Том Ли, соучредитель и глава стратегического направления в Fundstrat Global Advisors, уверен, что рынок все еще переживает «процесс ценообразования» и прогнозирует, что биткоин может легко удвоиться в цене в 2018 году.

Такую точку зрения он высказал в интервью каналу CNBC.

В конце ноября 2017 года Ли был так же оптимистичен в отношении ведущей криптовалюты, поощряя своих клиентов инвестировать, и, вероятно, многие на этом неплохо заработали.

В августе 2017 года Ли уверенно предсказал, что к концу 2017 года цена на биткоин превысит 6000 долларов, но его прогноз не оправдался, поскольку биткоин достиг 10.000 долларов уже к концу ноября 2017 года.

Свой прогноз он основывает на устойчивом росте в первом квартале 2018 года, Ли предполагает, что биткоин вполне может превзойти максимумы, наблюдавшиеся в конце 2017 года.

Мы думаем, что к середине 2018 года цена на биткоин вполне может дойти до 20.000 долларов. Если биткоин действительно сможет приблизиться к этому уровню в первой половине этого года, я думаю, что во второй половине 2018 года цена превзойдет и этот уровень. Поэтому я думаю, что биткоин – это все равно то, что вам нужно.

Ли также считает, что молодое поколение с большей вероятностью будет инвестировать в биткоин в долгосрочной перспективе,в отличие от более старших поколений, которые предпочитают золото в качестве инвестиционного продукта:

Мы по-прежнему считаем, что лучше всего относиться к биткоину, особенно в долгосрочной перспективе, как к ценностному активу. Поскольку миллениалы становятся основновным поколением, которое генерирует доход, то они вполне могут его использовать в качестве замены золота. Если биткоину удастся отхватить хотя бы 5% от рынка золота, то цена на него вырастет до 50000 долларов.

Несмотря на период жесткой волатильности, который длится последние несколько недель, крупные традиционные финансовые учреждения также демонстрируют оптимистичный настрой по отношению к криптовалютам.