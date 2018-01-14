Составлен список самых безопасных стран для туристов

Госдепартамент США составил рейтинг стран, в которые можно безопасно путешествовать. Все страны мира были разделены на четыре категории. При этом туристам сразу же посоветовали избегать России.
В первой группе находятся государства, в которых достаточно соблюдать стандартные меры предосторожности. Среди них – Австрия, Канада, Швейцария, скандинавские страны, все восточноевропейские государства Евросоюза и многие бывшие республики СССР.
Во вторую группу, где необходима повышенная осторожность, попали Германия, Великобритания, Франция и Украина. Также в этой группе находятся Бразилия, Индия, Китай, Саудовская Аравия.
Путешествовать в государства третьей группы, куда попала Россия, Венесуэла, Куба, Нигер, Судан, Пакистан, Турция власти США не рекомендуют. Россия в этом списке очутилась из-за террористов, а также того, что американские граждане там подвергаются различным притеснениям.
Туристов, которые едут в страны четвертой группы, неминуемо ждут проблемы и нередко смерть. К этим странам американские власти отнесли Афганистан, Ирак, Иран, Ливию, Северную Корею, Сирию, Сомали и ряд других государств.
Ранее Всемирный экономический форум опубликовал ежегодный рейтинг наименее безопасных стран для туристов. Украина в нем попала в топ-10 самых опасных стран мира. А в составленном экспертами Всемирного экономического форума рейтинге стран по уровню организованной преступности Украина заняла 113 место из 137 стран, расположившись между Угандой, размещенной на 112 строке рейтинга, и Тринидадом и Тобаго – на 114-й.
Ранее в ООН рассказали, что Украина заняла первое место в мире по количеству погибших людей в результате взрывов мин. Об этом заявил гуманитарный координатор системы ООН в Украине Нил Вокер.
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